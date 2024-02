Izraelské sily rozširujú akcie v meste Gaza

Tel Aviv 27. februára (TASR) - Izraelské obranné sily (IDF) uviedli, že rozšírili svoju operáciu v meste Gaza a pozemné jednotky podporované letectvom sa vo štvrti Zejtún zapojili do bojov s palestínskym militantným hnutím Hamas. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Izraelské sily sa zameriavali aj na zariadenia Hamasu v tejto južnej časti mesta, uviedli IDF v utorkovom vyhlásení.



IDF doteraz objavili miesto na výrobu zbraní, sklad zbraní, zariadenia na odpaľovanie rakiet a vojenské vybavenie. Vo vyhlásení sa uvádza, že izraelské sily narazili aj na skupinu bojovníkov Hamasu pri vchode do tunela, šachtu zničili a radikálov zabili. Tieto informácie nebolo možné nezávisle overiť.



Izraelská armáda začala vojenskú kampaň v Pásme Gazy po brutálnych útokoch Hamasu a ďalších palestínskych militantných skupín 7. októbra 2023, pri ktorých zahynulo približne 1200 ľudí a zhruba 250 ďalších osôb militanti uniesli.



Podľa ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy, ktoré ovláda Hamas, bolo doteraz v bojoch zabitých 29.878 Palestínčanov a 70.215 ďalších utrpelo zranenia. Za uplynulých 25 hodín tam zahynulo 96 ľudí a 172 bolo zranených.



Vyjednávači USA, Egypta a Kataru pracujú na rámcovej dohode, na základe ktorej by hnutie Hamas prepustilo časť z desiatok rukojemníkov výmenou za prepustenie palestínskych väzňov a zastavenie bojov na šesť týždňov.



Počas víkendu sa v Paríži stretli zástupcovia niekoľkých strán bez Hamasu a "dohodli sa na hrubých obrysoch dohody o zajatcoch pre dočasné prímerie", vyhlásil v nedeľu poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan.



Egyptskí, americkí a katarskí zástupcovia sa v nedeľu stretli na rokovaniach v Dauhe, na ktorých sa zúčastnili aj zástupcovia Hamasu a Izraela, uviedli egyptské štátne médiá.