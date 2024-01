Izraelské sily vtrhli do nemocnice v Chán Júnis na juhu Pásma Gazy

Gaza 22. januára (TASR) - Izraelské sily v pondelok vtrhli do nemocnice v meste Chán Júnis v južnej časti Pásma Gazy. Podľa palestínskych predstaviteľov ju obkľúčili a zraneným pacientom znemožnili prístup k poúrazovej starostlivosti, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Izraelské jednotky podľa Reuters prvýkrát prenikli do štvrte al-Mawásí pri pobreží Stredozemného mora, západne od Chán Júnisu, najväčšieho mesta na juhu palestínskej enklávy. Tam vtrhli do nemocnice al-Chaír, kde zadržiavali zdravotnícky personál, uviedol hovorca ministerstva zdravotníctva v Gaze.



Izrael sa k situácii v nemocnici bezprostredne nevyjadril.



Palestínsky Červený polmesiac uviedol, že inú nemocnicu v Chán Júnis, al-Amál, v ktorej táto organizácia sídli, obkľúčili tanky.



Podľa hovorcu ministerstva zdravotníctva zahynulo v tomto meste v noci na pondelok najmenej 50 ľudí a obkľúčenie zdravotníckych zariadení znamená, že záchranári sa nemôžu dostať k desiatkam mŕtvych a zranených.



Izraelská armáda obviňuje palestínske militantné hnutie Hamas, že pod nemocnicami vybudoval tunely a používa ich aj ako úkryt pre svojich veliteľov. Hamas tieto tvrdenia odmieta.



Podľa obyvateľov južnej časti Pásma Gazy je izraelské bombardovanie zo vzduchu, zeme a z mora najintenzívnejšie od začiatku vojny, ktorá vypukla po bezprecedentnom útoku militantov na juh Izraela zo 7. októbra.



Izraelské sily minulý týždeň spustili ofenzívu s cieľom zmocniť sa mesta Chán Júnis, ktoré je teraz hlavným sídlom militantov Hamasu.



Zábery z Násirovej nemocnice, najväčšieho zdravotníckeho zariadenia v Pásme Gazy, ktoré stále čiastočne funguje, ukazovali traumatologické oddelenie preplnené zranenými, ktorí sú ošetrovaní na podlahe zaliatej krvou. Jeden z doktorov tvrdil, že nespal už 30 hodín a stará sa o 10-11 pacientov v jednotke intenzívnej starostlivosti, ktorá má k dispozícií len štyri postele.



Vtrhnutia do západných častí mesta Chán Júnis je vyvrcholením bojov, ktoré izraelskí predstavitelia označili za ich posledný rozsiahly pozemný útok.



Izraelskí predstavitelia prisľúbili, že neprestanú bojovať, dokým úplne nezničia militantné hnutie Hamas. Podľa Palestínčanov a niekoľkých odborníkov zo západných krajín môže byť tento cieľ nedosiahnuteľný vzhľadom na to, že Hamas, ktorý vládne v Gaze od roku 2007, tam má rozptýlenú a hlboko zakorenenú štruktúru.



Zatiaľ čo drvivá väčšina Izraelčanov podľa Reuters podporuje vojnu v Pásme Gazy, skupina 20 príbuzných rukojemníkov v pondelok vtrhla na zasadnutie parlamentného výboru v Jeruzaleme, kde žiadali zákonodarcov o väčšiu iniciatívu v prospech oslobodenia ich najbližších.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu im povedal, že správy o dohode o oslobodení zajatcov v rámci prímeria nie sú pravdivé.



"Hamas nepredložil žiadny skutočný návrh. Nie je to pravda. Hovorím to tak jasne, ako len môžem, pretože je tu toľko nesprávnych vyhlásení, ktoré vás určite trápia," citovala Netanjahuova kancelária jeho vyjadrenia.



Predstaviteľ Hamasu Sámí abú Zuhrí v pondelok pre Reuters uviedol, že hnutie je otvorené "všetkým iniciatívam a návrhom, avšak akákoľvek dohoda musí byť založená na ukončení (izraelskej) agresie a úplného stiahnutia okupácie" z Gazy.