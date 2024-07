Izraelské sily zabili 7 Palestínčanov počas razie na Západnom brehu

Ramalláh 23. júla (TASR) - Izraelské jednotky zabili piatich Palestínčanov počas razie proti militantom v utečeneckom tábore v meste Túlkarim na severe Západného brehu Jordánu. Ďalší dvaja zahynuli počas izraelského náletu neďaleko mesta Hebron. V utorok to uviedli izraelskí aj palestínski predstavitelia. TASR informáciu prevzala z agentúry AFP a Reuters.



Palestínske zdroje uvádzajú, že v utečeneckom tábore pri Túlkarime izraelské jednotky zabili militantov z hnutí Hamas a Fatah. Počas razie zomrela aj jedna žena.



Oficiálna palestínska tlačová agentúra Wafa uviedla, že do tábora vtrhlo viac ako 25 vojenských vozidiel vrátane buldozérov, ktoré sutinami zablokovali úzke uličky v meste.



Túlkarim je známy ako pôsobisko palestínskych militantov a izraelská armáda v ňom podobné razie vykonáva pravidelne.



Počet násilných stretov medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi sa na Západnom brehu Jordánu zvyšuje od útoku militantného hnutia Hamas na Izrael 7. októbra a odvetnej invázie izraelských síl do Pásma Gazy.



Podľa údajov palestínskeho ministerstva zdravotníctva izraelskí vojaci a osadníci zabili na území Západného brehu od začiatku konfliktu najmenej 579 Palestínčanov.