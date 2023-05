Izraelské sily zabili dvoch Palestínčanov

Ramalláh 6. mája (TASR) - Izraelské jednotky v sobotu zabili na okupovanom Západnom brehu dvoch Palestínčanov pri pátraní po páchateľoch streleckého útoku. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Dvaja mučeníci zastrelení okupáciou (izraelskými silami) dorazili do vládnej nemocnice Thabet Thabet," uviedlo vo vyhlásení palestínske ministerstvo zdravotníctva v meste Tulkarm.



Podľa izraelskej armády títo dvaja muži boli "zapojení do streleckého útoku v Avnei Heftz z 2. mája 2023, počas ktorého bol zranený izraelský civilista". Počas razie boli dvaja muži zastrelení pri pokuse o útek, uvádza sa vo vyhlásení armády, pričom dvaja ďalší boli zatknutí. Pri razii boli skonfiškované dve pušky M-16, vojenské vesty a zásobníky.



Avnei Heftz je židovská osada na Západnom Brehu, ktorá sa podľa medzinárodného práva považuje za nezákonnú, hoci Izrael to spochybňuje.



Najnovšie násilie zvýšilo počet Palestínčanov zabitých v izraelsko-palestínskom konflikte v tomto roku na 108. V rovnakom období zahynuli 19 Izraelčanov, jeden Ukrajinec a jeden Talian, uvádza agentúra AFP na základe oficiálnych zdrojov z oboch strán. Zahŕňajú ozbrojencov aj civilistov a na izraelskej strane tiež troch príslušníkov arabskej menšiny.