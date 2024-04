Izraelské sily zabili neďaleko mesta Džanín dvoch Palestínčanov

Džanín 27. apríla (TASR) - Izraelské jednotky zastrelili dvoch Palestínčanov pri vojenskom stanovišti neďaleko mesta Džanín na okupovanom Západnom brehu Jordánu, uviedla v sobotu izraelská armáda i palestínske médiá. TASR informuje podľa agentúry AFP.



K incidentu došlo po tom, čo sa k vojenskému stanovišťu Salem pri vchode do Džanínu priviezlo vozidlom viacero militantov, ktorí vzápätí spustili paľbu na vojakov, uviedla vo vyhlásení armáda.



"Vojaci, ktorí tu boli vopred rozmiestnení kvôli niekoľkým podobným minulým incidentom, zlikvidovali dvoch teroristov," dodala.



Oficiálna palestínska agentúra Wafa uviedla, že izraelské jednotky zabili dvoch palestínskych mužov vo veku 21 a 20 rokov, kým ďalší dvaja Palestínčania utrpeli zranenia a hospitalizovali ich.



Podľa agentúry izraelské sily zadržali telá zabitých militantov a odopreli zdravotníkom prístup k nim.



Izraelské jednotky pravidelne vykonávajú razie v Džaníne i jeho okolí, ako i v priľahlom utečeneckom tábore, ktorý sa považuje za stredisko militantných skupín, píše AFP.



Západný breh, ktorý Izrael okupuje od roku 1967, sa za uplynulý rok stal dejiskom zvýšeného násilia, ktoré sa vystupňovalo predovšetkým po útoku palestínskych extrémistov z radikálneho hnutia Hamas i ďalších ozbrojených skupín zo 7. októbra 2023.



Izrael na to reagoval vojenskou ofenzívou do Pásma Gazy. Izraelské jednotky alebo osadníci odvtedy na Západnom brehu zabili najmenej 490 Palestínčanov.