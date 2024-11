Izraelské sily zadržali v Libanone agenta Hizballáhu

Jeruzalem 2. novembra (TASR) – Izraelské námorné komando zajalo v libanonskom pobrežnom meste Batrún vysokopostaveného agenta militantného hnutia Hizballáh, oznámil v sobotu predstaviteľ izraelskej armády. Muža podľa neho previezli do Izraela na vyšetrovanie. Informovali o tom agentúry AP a AFP, píše TASR.



Zadržaný muž pôsobil ako "expert vo svojom odbore", povedal armádny predstaviteľ bez toho, aby ho menoval. Libanonské úrady predtým uviedli, že preverujú, či Izrael nestál za zadržaním libanonského námorného kapitána, ktorého v piatok z Batrúnu na severnom pobreží krajiny uniesla skupina ozbrojených mužov.



Libanonský minister verejných prác a dopravy Alí Hamíja povedal, že ide o kapitána civilných lodí, ktorý absolvoval kurzy v Ústave námorných vied a technológií v Batrúne. Odmietol poskytnúť detaily a neodpovedal na otázky, či to mohla byť izraelská operácia.



Tri zdroje z libanonského súdnictva pre AP uviedli, že k incidentu došlo v piatok na úsvite. Podľa ich slov prebieha vyšetrovanie toho, či muž nemal väzby na Hizballáh, prípadne či nepracoval pre izraelskú tajnú službu a izraelské sily ho neprišli zachrániť.



Hizballáh vydal vyhlásenie, v ktorom incident označil za "sionistickú agresiu v oblasti Batrúnu". Bližšie informácie nezverejnil a nepotvrdil, že by Izrael zajal jedného z jeho členov.