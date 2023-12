Izraelské sily zadržali v Pásme Gazy za uplynulý týždeň 200 militantov

Tel Aviv 23. decembra (TASR) - Izraelské sily zadržali v Pásme Gazy za uplynulý týždeň viac ako 200 členov militantných skupín Hamas a Palestínsky islamský džihád. V sobotu to uviedla izraelská armáda. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Zadržaní členovia palestínskych militantných skupín boli prevezení do Izraela na výsluch, informovali izraelské obranné sily (IDF). Dodali, že niektorí militanti sa vzdali dobrovoľne.



Izraelská armáda v súvislosti s fotografiami zverejnenými v médiách potvrdila, že zadržaným osobám prikázala, aby sa vyzliekli do spodného prádla. Vysvetlila, že tento postup bol nevyhnutný na zabezpečenie toho, aby zadržaní militanti nemali pri sebe ukryté výbušniny. Dodala, že tak konala v súlade s medzinárodným právom.



IDF tiež v sobotu informovali, že desiatky militantov Hamasu zahynuli v Pásme Gazy pri izraelskom ostreľovaní budovy, v ktorej sa skrývali. Izraelská armáda hlásila aj zničenie ďalších budov využívaných Hamasom.



Izraelské sily našli podľa armády v jasliach na juhu Pásma Gazy ukryté výbušniny a rakety. DPA napísala, že toto tvrdenie nedokáže nezávisle overiť.



Vojna v Gaze sa začala koordinovaným útokom Hamasu na Izrael zo 7. októbra. Izrael reagoval rozsiahlou pozemnou a vzdušnou ofenzívou na Pásmo Gazy. Ocitol sa však pod stupňujúcim sa medzinárodným nátlakom v súvislosti s katastrofálnou humanitárnou situáciou v tejto palestínskej enkláve.



Izrael trvá na tom, že za masové civilné obete v Gaze aj nepriaznivú humanitárnu situáciu je zodpovedný Hamas, ktorý využíva Palestínčanov ako živé štíty a má základne alebo sklady v areáloch nemocníc, škôl a zariadení OSN. Hamas to popiera.