Izraelské sily zadržali v Predjordánsku vyše 60 Palestínčanov

Ramalláh 4. decembra (TASR) - Najmenej 60 Palestínčanov zadržali v noci na pondelok izraelské sily na západnom brehu Jordánu, a to pri raziách v mestách Kalkílija, Jericho, Džanín a Túlkarim. TASR o tom informuje podľa správy denníka The Guardian.



Len v samotnom Džaníne bolo nasadených 30 obrnených vozidiel, pričom ostreľovači izraelskej armády boli podľa televízie al-Džazíra rozmiestnení na strechách budov a nasadené bolo aj prieskumné lietadlo. Zmienená panarabská televízia zverejnila na platforme X aj zábery, na ktorých vidno stúpajúci dym po tom, ako tam boli izraelské sily údajne zasiahnuté "výbušnými zariadeniami".



Napätie v Predjordánsku, okupovanom Izraelom od roku 1967, značne narastá od bezprecedentného útoku palestínskeho militantného hnutia Hamasu na južný Izrael zo 7. októbra, kde podľa izraelských úradov militanti tohto hnutia zabili 1200 ľudí, väčšinou civilistov. Predmetný útok vyvolal odvetnú reakciu Izraela a vyústil do vojny v Pásme Gazy, kde už pri útokoch zahynuli tisíce ľudí.



V samotnom Predjordánsku za rovnaké obdobie izraelskí vojaci a osadníci zabili pri rôznych ozbrojených konfrontáciách a násilnostiach vyše 200 Palestínčanov, oznámilo palestínske ministerstvo zdravotníctva. Radikálni islamisti z Hamasu vládnu v Pásme Gazy, zatiaľ čo okupované Predjordánsko je vedené palestínskou samosprávou na čele so sekulárnym hnutím Fatah.