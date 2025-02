Izraelské stíhačky preleteli nad Bejrútom počas pohrebu Nasralláha

Bejrút 23. februára (TASR) - Izraelské stíhačky v nedeľu preleteli nízko nad Bejrútom, kde sa koná pohreb niekdajšieho vodcu militantného hnutia Hizballáh Hasana Nasralláha. Predošlé informácie libanonských médií potvrdil izraelský minister obrany Jisrael Kac. TASR o tom informuje podľa správ denníka The Times of Israel (TOI) a agentúry AFP.



"Lietadlá izraelských vzdušných síl, ktoré v súčasnosti prelietavajú nad Bejrútom nad pohrebom Hasana Nasralláha, vysielajú jasný odkaz: Tí, ktorí sa vyhrážajú zničením Izraela a útočia na Izrael, skončia," uviedol izraelský minister vo vyhlásení. "Vy sa budete špecializovať na pohreby a my na víťazstvá," odkázal.



Dav ľudí v Bejrúte počas spomínaných preletov údajne skandoval: "Smrť Izraelu, smrť Amerike, odpovedáme na tvoje volanie, Nasralláh".



Pohreb Nasralláha sa na najväčšom štadióne v krajine za účasti desiatok tisíc ľudí začal v nedeľu poobede. Nasralláh viedol hnutie viac ako tri desaťročia. Zahynul spolu so štyrmi ďalšími osobami 27. septembra 2024 pri izraelskom nálete na sídlo hnutia na predmestí Bejrútu.



"Dnes je pohreb Hasana Nasralláha. Dnes je svet lepším miestom," napísala tiež izraelská armáda na sociálnej sieti X v nedeľu doobeda.



Izrael počas dňa podnikol útoky na juhu Libanonu, pričom armáda tam podľa vyhlásenia zasiahla raketomety, ktoré údajne ohrozovali izraelských civilistov.