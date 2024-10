Izraelské tanky prerazili bránu do stanovišťa mierovej misie OSN

Bejrút 13. októbra (TASR) - Dočasné sily OSN v Libanone (UNIFIL) v nedeľu vyhlásili, že izraelské tanky v nedeľu ráno "násilne vstúpili" do jedného z jej stanovíšť v južnom Libanone pri obci Ramja. TASR informuje podľa agentúry Reuters a vyhlásenia UNIFIL-u.



"Približne o 4:30 ráno, keď boli príslušníci mierových síl v úkrytoch, dva tanky Merkava izraelskej armády zničili hlavnú bránu stanovišťa a násilne doňho vnikli. Viackrát žiadali, aby základňa zhasla svetlá," uvádza UNIFIL vo vyhlásení. Tanky po približne 45 minútach odišli.



"Približne o 6:40 ráno mierové jednotky na tej istej pozícii nahlásili streľbu asi 100 metrov severne", uvádza ďalej UNIFIL. Mierové sily tvrdia, že dym z útoku sa rozšíril až do ich tábora. Viacerým príslušníkom mierových síl dym spôsobil podráždenie pokožky a žalúdočné problémy.



UNIFIL taktiež uviedol, že izraelskí vojaci v sobotu zastavili jeden z jeho logistických transportov a znemožnili mu prejazd.



Reuters pripomína, že na juhu Libanonu pokračuje pozemná ofenzíva Izraela proti libanonskému hnutiu Hizballáh. Pr izraelských útokoch sa zranilo už päť príslušníkov UNIFIL-u. Izraelská vláda mierové jednotky vyzvala, aby sa z libanonsko-izraelského pohraničia stiahli. Velenie mierovej misie však túto výzvu jednohlasne odmietlo.



UNIFIL dohliada na hraničnú oblasť medzi Izraelom a Libanonom už niekoľko desaťročí. Do mierovej misie sa zapojilo už viac ako 10.000 vojakov z viac než 50 krajín sveta.