Utorok 28. apríl 2026
Izraelské údery v Pásme Gazy si vyžiadali päť mŕtvych vrátane dieťaťa

Palestínčania sa zhromaždili okolo tiel Iyada, Al-Shambariho a jeho syna Salaha, ktorí boli zabití pri izraelskom nálete, v nemocnici Al-Shifa v meste Gaza v utorok 28. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Gaza 28. apríla (TASR) - Izraelské útoky v Pásme Gazy v utorok zabili päť Palestínčanov vrátane deväťročného chlapca, oznámili tamojší zdravotnícki predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Zdravotníci tvrdia, že dieťa prišlo o život pri izraelskom útoku dronom v meste Chán Júnis na juhu palestínskeho územia. Štyri osoby zahynuli pri údere na vozidlo v meste Gaza. Pri tomto útoku utrpelo zranenia niekoľko ďalších ľudí.

Izraelská armáda sa k týmto útokom bezprostredne nevyjadrila, konštatuje Reuters.

Násilie v Pásme Gazy pokračuje napriek prímeriu medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ktoré vstúpilo do platnosti v októbri 2025. Odvtedy podľa zdravotníkov v tejto palestínskej enkláve zahynulo pri izraelských úderoch najmenej 800 Palestínčanov. Izrael tvrdí, že za rovnaké obdobie pri útokoch militantov zahynuli štyria jeho vojaci.

Izrael a Hamas sa vzájomne obviňujú z porušovania prímeria, ktoré pozastavilo viac než dva roky trvajúcu vojnu v Pásme Gazy. Tá vypukla po útoku palestínskych militantov na Izrael v októbri 2023, pričom pri tomto útoku zahynulo podľa Izraela 1200 ľudí. Židovský štát následne spustil ofenzívu v Pásme Gazy, kde zahynulo viac ako 72.500 Palestínčanov. Izraelské útoky spustošili palestínske územie a zapríčinili rozsiahlu humanitárnu krízu.
Neprehliadnite

Dovolenkári, zbystrite: Môže sa vám zmeniť cena zájazdu?

Pellegrini: Slovensko bude hostiť ďalší samit Iniciatívy Trojmoria

NOVANSKÝ: Znížiť metabolický vek vieme 30-minútovou prechádzkou denne

TÝŽDENNÍK: Nevedia o čom hovoria