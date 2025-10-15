< sekcia Zahraničie
Izraelské úrady identifikovali telá troch zo štyroch rukojemníkov
Devätnásťročného vojaka Tamira Nimrodiho zajali na základni neďaleko hraničného priechodu Erez v Pásme Gazy. Pracoval v izraelskom Úrade pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach.
Jeruzalem 15. októbra (TASR) - Identifikovať sa podarilo pozostatky troch zo štyroch izraelských rukojemníkov, ktorých vrátilo v utorok večer palestínske militantné hnutie Hamas. V stredu o tom informovali rodiny obetí po forenznej analýze, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„S hlbokým zarmútením a bolesťou oznamujeme prinavrátenie tela nášho milovaného Uriela Barucha z Pásma Gazy po dvoch rokoch modlitieb, nádeje a viery,“ uviedla rodina. Tridsaťpäťročného muža a otca dvoch detí Hamas uniesol 7. októbra 2023 z hudobného festivalu Nova. Podľa spravodajského webu The Times of Israel (TOI) zahynul v ten istý deň.
Príbuzní Tamira Nimrodiho a Eitana Levyho tiež potvrdili návrat pozostatkov do Izraela. Eitan Levy bol 53-ročný taxikár, ktorý zahynul, keď v deň útoku Hamasu na južný Izrael odvážal svojho priateľa do kibucu Be'eri.
Devätnásťročného vojaka Tamira Nimrodiho zajali na základni neďaleko hraničného priechodu Erez v Pásme Gazy. Pracoval v izraelskom Úrade pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT).
Palestínske militantné hnutie Hamas informovalo sprostredkovateľov rokovaní s Izraelom, že v stredu odovzdá predstaviteľom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) telá štyroch ďalších zosnulých rukojemníkov.
Počet navrátených mŕtvych rukojemníkov by sa tak zvýšil na 12 a ďalších 16 by naďalej ostalo v Pásme Gazy. Hnutie tvrdí, že potrebuje viac času, aby sa dostalo ku všetkým telám, keďže sa niektoré z nich sa nachádzajú pod troskami budov a tunelov zbombardovaných izraelskou armádou. Židovský štát naopak tvrdí, že Hamas úmyselne spomaľuje mierový proces a pohrozil obnovením bojov, ak militantné hnutie okamžite nevráti zvyšné telá.
