Izraelské úrady potvrdili smrť rukojemníka uneseného Hamasom

Jeruzalem 9. decembra (TASR) - Úrady juhoizraelského kibucu Beeri v sobotu potvrdili smrť 25-ročného Sahara Barucha, ktorý bol 7. októbra v skupine vyše 200 ľudí zavlečených palestínskymi militantmi do Pásma Gazy. Informovala o tom agentúra AFP.



Ešte pred vyhlásením zverejneným kibucom militanti z palestínskeho radikálneho hnutia Hamas uviedli, že Sahar Baruch zahynul počas neúspešného pokusu izraelskej armády o jeho oslobodenie, po ktorom nasledovali ozbrojené potýčky. Hamas v piatok dokonca zverejnil aj video, ktoré sa končí záberom na zakrvavené telo - šlo zrejme o Baruchove telesné pozostatky.



Velenie izraelskej armády už skôr oznámilo, že pri pokuse o oslobodenie rukojemníka boli vážne zranení dvaja izraelskí vojaci. Hovorca armády spresnil, že počas operácie sa nenašiel žiadny rukojemník, no niekoľko militantov Hamasu bolo zabitých.



Z vyhlásenia izraelskej armády bezprostredne nebolo jasné, či išlo o rovnakú operáciu, akú predtým opísal Hamas. Nie je teda s určitosťou známe, ako presne Baruch zomrel.



"Budeme požadovať vrátenie jeho tela ako súčasti akejkoľvek ďalšej dohody o výmene. Nezastavíme sa, kým sa všetci rukojemníci nevrátia domov," uvádza sa v spoločnom vyhlásení vedenia kibucu Beeri a príbuzných tých rukojemníkov, ktorí sú stále v rukách Hamasu.



Fórum rodín rukojemníkov a nezvestných v spoločnom vyhlásení s kibucom Beeri uviedlo, že Baruch bol "zavraždený". Teroristi z Hamasu ho "uniesli z domu do Gazy... a tam ho zavraždili," píše sa vo vyhlásení bez poskytnutia dôkazov.



Sahar Baruch je ďalšou potvrdenou obeťou z radov desiatok Izraelčanov a cudzincov zajatých 7. októbra počas útokov Hamasu na južný Izrael.



Začiatkom tohto týždňa Izrael zverejnil predpoklad, že v rukách palestínskych militantov v Pásme Gazy zostáva ešte 138 z približne 240 osôb zajatých počas vpádu palestínskych kománd na juh Izraela, pri ktorých - podľa izraelských úradov - prišlo o život asi 1200 ľudí, väčšinou civilistov.



Kibuc Beeri je jednou z útokom najviac zasiahnutých komunít - podľa sobotňajšieho vyhlásenia jeho samosprávy z 1100 jeho obyvateľov ich bolo zabitých viac ako 80 vrátane Baruchova brata Idana.