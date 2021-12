Palestínčania napadli izraelské bezpečnostné sily pri demolovaní domu

Jeruzalem 20. decembra (TASR) - Izraelské bezpečnostné sily sa dostali do potýčky s palestínskymi radikálmi, keď v pondelok prišli do predjordánskej obce Sílat al-Háritija, aby pripravili demoláciu domu dvoch palestínskych bratov podozrivých z útoku na židovského osadníka Jehudu Dimentmana z minulého štvrtka.



Izraelská tajná služba Šin Bet uviedla, že podozriví Palestínčania, bratia, sú členmi teroristickej skupiny Palestínsky islamský džihád.



Ako vysvetlil denník The Times of Israel, Izrael v rámci svojej represívnej politiky ničí domy Palestínčanov obvinených z páchania teroristických útokov. Armáda budovu vždy najprv zmeria alebo zmapuje, aby určila najlepší spôsob, ako ju zbúrať.



Rodiny podozrivých sú o demolácii vopred informované, čo im dáva možnosť odvolať sa na izraelský Najvyšší súdny dvor. Tieto pokusy sú však úspešné len zriedkavo, hoci v niektorých prípadoch môže súd obmedziť demolačný príkaz len na časti domu, ktoré terorista reálne používa.



Počas prieskumnej misie v pondelok bol tím izraelských bezpečnostných zložiek v dedine Sílat al-Háritija vystavený intenzívnej paľbe, ktorú opätoval. Okrem toho desiatky Palestínčanov z obce hádzali do izraelských ozbrojencov kamene a zápalné fľaše.



V súvislosti s útokom na auto so židovskými osadníkmi izraelské bezpečnostné sily okrem spomínaných dvoch bratov zadržali aj štyroch ďalších podozrivých.



Služba Šin Bet uviedla, že pri domovej prehliadke sa našli aj zbrane, o ktorých sa predpokladá, že boli použité pri štvrtkovom útoku, spolu s ďalšími zbraňami vrátane dvoch pušiek M-16 a samopalu typu Carlo.



Dimentman bol študentom ješivy nachádzajúcej v bývalej židovskej osade Homeš, ktorá bola v roku 2005 vysťahovaná, ale teraz sa tam nelegálne prevádzkuje ješiva. Tento 25-ročný muž bol otcom deväťmesačného syna a žil v osade Šavej Šomron na Západnom brehu.



Denník The Times of Israel pripomenul, že v posledných niekoľkých týždňoch došlo k nárastu počtu palestínskych teroristických útokov, pričom len v Jeruzaleme sa odohrali hneď štyri. Bol však zaznamenaný aj nárast násilia osadníkov voči Palestínčanom.