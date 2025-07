Izraelské útoky na Damask bránia pátraniu po chemických zbraniach

Damask 17. júla (TASR) - Izraelské nálety na Damask brzdia úsilie Sýrie nájsť a zničiť chemické zbrane uskladnené počas vlády zvrhnutého dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Povedal to vo štvrtok poradca sýrskeho ministerstva zahraničných vecí Ibrahim Olabi, podľa ktorého musela byť odložená plánovaná návšteva zo strany Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW). TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Právny poradca sýrskeho rezortu diplomacie poverený agendou chemických zbraní uviedol, že OPCW budúci týždeň v utorok usporiada mimoriadne zasadnutie, aby prediskutovala situáciu a dopad izraelských útokov.



Izrael v stredu podnikol útoky na sýrske hlavné mesto, kde zasiahol ministerstvo obrany a tiež oblasť v blízkosti prezidentského paláca. Izrael tvrdí, že sa svojím konaním usiluje chrániť práva drúzov na juhu Sýrie, kde si násilné zrážky od nedele vyžiadali stovky obetí.



Olabi tvrdí, že sýrske ministerstvo obrany poskytlo inštitucionálne zázemie potrebné na organizáciu a zabezpečenie návštev inšpektorov OPCW. Tí od marca niekoľkokrát navštívili dovtedy neznáme miesta výroby a skladovania chemických zbraní s cieľom pripraviť sa na úlohu zničiť zvyšky nelegálnych zásob Asadovho režimu. Dočasná sýrska vláda sa zaviazala zbaviť sa chemických zbraní.



OPCW so sídlom v Haagu je poverená vykonávaním Dohovoru o chemických zbraniach z roku 1997. Táto organizácia ešte v decembri po zvrhnutí Asada vyzvala sýrske úrady, aby zabezpečili predpokladané zásoby chemických zbraní v Sýrii.



Sýria ešte pod vedením Asada v roku 2013 súhlasila so vstupom do OPCW krátko po tom, ako údajný útok chemickým plynom zabil pri Damasku viac ako 1400 ľudí. Svoje deklarované zásoby chemických zbraní odovzdala na zničenie, ale OPCW sa aj po tom obávala, že v Sýrii ešte chemické zbrane zostali.