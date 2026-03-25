Izraelské útoky na juhu Libanonu si vyžiadali najmenej deväť obetí
Izraelská armáda sa k hláseným útokom bezprostredne nevyjadrila.
Autor TASR
Bejrút 25. marca (TASR) - Najnovšie izraelské útoky na juhu Libanonu si vyžiadali najmenej deväť obetí, uviedli v stredu libanonské štátne médiá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
S odvolaním sa na ministerstvo zdravotníctva libanonská tlačová agentúra NNA uviedla, že pri „izraelskom nepriateľskom nálete“ na mesto Adlún zahynuli štyri osoby a ďalší dvaja ľudia zomreli pri útoku na byt v utečeneckom tábore Míja Míja, pri ktorom utrpeli zranenia aj štyri osoby.
NNA predtým uviedla, že izraelský nálet na mesto Habbúš si vyžiadal najmenej tri obete a spôsobil zranenia 18 osobám.
Izraelská armáda sa k hláseným útokom bezprostredne nevyjadrila. Vo svojom stanovisku však uviedla, že jej pozemné jednotky v južnom Libanone „zlikvidovali sklad zbraní“ Hizballáhu a že letectvo zabilo „niekoľkých teroristov“.
Hnutie medzičasom uviedlo, že jeho bojovníci podnikli početné útoky zamerané na izraelské jednotky v južnom Libanone a na území Izraela, kde však neboli hlásené žiadne obete.
Hovorca izraelskej armády Avichaj Adrai predtým varoval pred útokom na južné predmestia Bejrútu - baštu spomínaného militantného hnutia, ktorá bola od začiatku vojny viackrát terčom útokov.
Adrai vo svojom vyhlásení zverejnenom na internete tiež uviedol, že izraelské sily sa zameriavajú na „vojenskú infraštruktúru Hizballáhu po celom predmestí s rastúcou silou“. Zároveň vyzval obyvateľov mesta na evakuáciu.
Izrael zintenzívnil svoju kampaň proti libanonskej militantnej skupine Hizballáh podporovanej Teheránom, ktorej raketové útoky z 2. marca vtiahli Libanon do regionálnej vojny, ktorú vyvolali americko-izraelské útoky na Irán.
