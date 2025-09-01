< sekcia Zahraničie
Izraelské útoky na mesto Gaza si vyžiadali najmenej 19 obetí
Autor TASR
Gaza 1. septembra (TASR) - Izraelské tanky prenikli hlbšie do mesta Gaza a na jednom z jeho predmestí izraelská armáda odpálila vozidlá naložené výbušninami. Na mesto podnikol aj letecké útoky a podľa tamojší predstaviteľov a svedkov tam v pondelok zahynulo najmenej 19 ľudí. Izrael na správy o ofenzíve bezprostredne nereagoval, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Obyvatelia Gazy uviedli, že izraelské jednotky vyslali staré obrnené vozidlá do východnej časti preľudnenej štvrte Šejk Radwan. Pri ich odpálení zničili niekoľko domov a donútili rodiny k úteku.
Izraelská armáda uviedla, že v celej enkláve pokračuje v boji proti militantnému hnutiu Hamas a za posledný deň zasiahla niekoľko vojenských štruktúr a základní, ktoré boli údajne použité na útoky na jej vojakov.
Reuters pripomína, že Izrael plánuje prevziať úplnú kontrolu nad celým Pásmom Gaz s cieľom zničiť Hamas. Izraelská armáda v piatok vyhlásila mesto za „nebezpečnú bojovú zónu“ a začala distribuovať letáky s výzvou pre tamojších obyvateľov na jeho opustenie.
Izrael na Pásmo Gazy v októbri 2023 zaútočil po útoku Hamasu na okolité izraelské komunity. Izraelské vojenské operácie v enkláve odvtedy zabili približne 63.000 ľudí, poškodili alebo zničili väčšinu budov a prinútili takmer všetkých jeho obyvateľov aspoň raz opustiť svoje domovy.
