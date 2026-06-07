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Izraelské útoky na policajnú stanicu v Gaze si vyžiadali obete
Úrad civilnej obrany uviedol, že útok bol zameraný na policajnú stanicu v okrese Al-Mawasi v západnej časti mesta Chán Júnis.
Autor TASR
Gaza 7. júna (TASR) - Pri nedeľňajšom izraelskom nálete na policajnú stanicu v Pásme Gazy zahynulo najmenej päť ľudí a 17 ďalších utrpelo zranenia, uviedol tamojší úrad civilnej obrany. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Úrad civilnej obrany uviedol, že útok bol zameraný na policajnú stanicu v okrese Al-Mawasi v západnej časti mesta Chán Júnis. Policajné riaditeľstvo v Gaze útok potvrdilo. Násirova nemocnica v Chán Júnise následne uviedla, že prijala telá piatich osôb.
Izraelská armáda uviedla, že správy o útoku prešetruje.
Pri samostatnom incidente izraelské námorné sily v nedeľu v skorých ranných hodinách zastrelili rybára, uviedla nemocnica al-Aksá v meste Dajr al-Balah po tom, čo prijala jeho telo.
Len deň predtým si izraelské útoky v Pásme Gazy vyžiadali najmenej 12 mŕtvych. Podľa izraelskej armády je medzi obeťami aj „veliteľ teroristickej bunky“ palestínskeho militantného hnutia Hamas.
AFP konštatuje, že Izrael a Hamas sa napriek prímeriu z októbra 2025 vzájomne obviňujú z takmer každodenných útokov. Od začiatku tohto prímeria zahynulo podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva najmenej 961 Palestínčanov. Za rovnaké obdobie hlási izraelská armáda päť úmrtí vo svojich radoch.
Úrad civilnej obrany uviedol, že útok bol zameraný na policajnú stanicu v okrese Al-Mawasi v západnej časti mesta Chán Júnis. Policajné riaditeľstvo v Gaze útok potvrdilo. Násirova nemocnica v Chán Júnise následne uviedla, že prijala telá piatich osôb.
Izraelská armáda uviedla, že správy o útoku prešetruje.
Pri samostatnom incidente izraelské námorné sily v nedeľu v skorých ranných hodinách zastrelili rybára, uviedla nemocnica al-Aksá v meste Dajr al-Balah po tom, čo prijala jeho telo.
Len deň predtým si izraelské útoky v Pásme Gazy vyžiadali najmenej 12 mŕtvych. Podľa izraelskej armády je medzi obeťami aj „veliteľ teroristickej bunky“ palestínskeho militantného hnutia Hamas.
AFP konštatuje, že Izrael a Hamas sa napriek prímeriu z októbra 2025 vzájomne obviňujú z takmer každodenných útokov. Od začiatku tohto prímeria zahynulo podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva najmenej 961 Palestínčanov. Za rovnaké obdobie hlási izraelská armáda päť úmrtí vo svojich radoch.