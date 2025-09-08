< sekcia Zahraničie
Izraelské útoky na východe Libanonu si vyžiadali päť obetí
K pondelkovým útokom došlo po tom, čo libanonská vláda minulý týždeň oznámila plánované odzbrojenie Hizballáhu bez zverejnenia ďalších podrobností.
Autor TASR
Bejrút 8. septembra (TASR) - Libanonské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že izraelské nálety na východe krajiny si v pondelok vyžiadali najmenej päť obetí. Izraelská armáda tvrdí, že útok zacielila na pozície militantného hnutia Hizballáh, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Izrael pokračuje v náletoch na Libanon napriek novembrovému prímeriu, ktoré ukončilo viac ako rok trvajúce boje. K pondelkovým útokom došlo po tom, čo libanonská vláda minulý týždeň oznámila plánované odzbrojenie Hizballáhu bez zverejnenia ďalších podrobností. „Izraelské nepriateľské útoky v Bikáa a na predmestiach Hermelu si vyžiadali najmenej päť obetí a ďalších päť zranených,“ upresnil rezort zdravotníctva.
Izraelská armáda oznámila, že zasiahla niekoľko „cieľov patriacich teroristickému hnutiu Hizballáh“ v údolí Bikáa vrátane toho, čo opísala ako výcvikové strediská elitných síl Radwán, ktoré patria k hnutiu. Podľa armády predstavujú činnosť a zbrane Hizballáhu v týchto lokalitách „očividné porušenie dohôd medzi Izraelom a Libanonom“.
Libanonská tlačová agentúra NNA informovala o najmenej siedmich útokoch v tejto oblasti.
