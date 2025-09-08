Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 8. september 2025Meniny má Miriama
< sekcia Zahraničie

Izraelské útoky na východe Libanonu si vyžiadali päť obetí

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

K pondelkovým útokom došlo po tom, čo libanonská vláda minulý týždeň oznámila plánované odzbrojenie Hizballáhu bez zverejnenia ďalších podrobností.

Autor TASR
Bejrút 8. septembra (TASR) - Libanonské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že izraelské nálety na východe krajiny si v pondelok vyžiadali najmenej päť obetí. Izraelská armáda tvrdí, že útok zacielila na pozície militantného hnutia Hizballáh, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.

Izrael pokračuje v náletoch na Libanon napriek novembrovému prímeriu, ktoré ukončilo viac ako rok trvajúce boje. K pondelkovým útokom došlo po tom, čo libanonská vláda minulý týždeň oznámila plánované odzbrojenie Hizballáhu bez zverejnenia ďalších podrobností. „Izraelské nepriateľské útoky v Bikáa a na predmestiach Hermelu si vyžiadali najmenej päť obetí a ďalších päť zranených,“ upresnil rezort zdravotníctva.

Izraelská armáda oznámila, že zasiahla niekoľko „cieľov patriacich teroristickému hnutiu Hizballáh“ v údolí Bikáa vrátane toho, čo opísala ako výcvikové strediská elitných síl Radwán, ktoré patria k hnutiu. Podľa armády predstavujú činnosť a zbrane Hizballáhu v týchto lokalitách „očividné porušenie dohôd medzi Izraelom a Libanonom“.

Libanonská tlačová agentúra NNA informovala o najmenej siedmich útokoch v tejto oblasti.
.

Neprehliadnite

Pri Drienovci sa zrazili nákladné auto a autobus, hlásia jednu obeť

LOVAŠ: Mám méty získať dobré umiestnenia a medaily v rámci ME a MS

ULICAMI BRATISLAVY: Odkiaľ má názov najväčšie stredoeurópske sídlisko?

HRABKO: Ak by schôdzka nebola aj v záujme Zelenského, nedohodli by ju