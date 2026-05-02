Sobota 2. máj 2026
Izraelské útoky si v piatok vyžiadali 13 mŕtvych

.
Ľudia nariekajú nad rakvou s telesnými pozostatkami jedného z troch zabitých príslušníkov libanonskej civilnej obrany, ktorí zahynuli po utorkovom izraelskom leteckom útoku počas ich pohrebu v prístavnom meste Tyre, v južnom Libanone vo štvrtok 30. apríla 2026. Pri útokoch Izraela na juhu Libanonu prišlo o život deväť ľudí vrátane dvoch detí. Vo štvrtok to oznámilo ministerstvo zdravotníctva v Bejrúte krátko po tom, ako prezident Džúzíf Awn odsúdil pokračujúce porušovanie prímeria zo strany Tel Avivu. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP. Foto: TASR/AP

Bejrút 2. mája (TASR) - Trinásť ľudí vrátane dieťaťa v piatok zahynulo pri izraelských útokoch v južnom Libanone, uviedlo tamojšie ministerstvo zdravotníctva. K týmto útokom došlo napriek prímeriu medzi Izraelom a Libanonom, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že zranenia utrpelo 32 osôb. Medzi obeťami boli aj štyri ženy. Izrael podnikol útoky aj v meste Habbúš, kde armáda predtým vydala príkazy na evakuáciu.

Libanonská tlačová agentúra NNA informovala, že izraelské vojenské lietadlá „spustili sériu intenzívnych útokov... menej než hodinu“ po vydaní varovania o úderoch.

Izraelská armáda sa vyjadrila, že bude „rozhodne“ konať proti libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh po údajných narušeniach prímeria zo strany tejto Iránom podporovanej skupiny. Vyzvala obyvateľov, aby sa presunuli na otvorené priestranstvá aspoň kilometer od mesta Habbúš.

NNA hlásila izraelské útoky aj v ďalších oblastiach na juhu Libanonu vrátane mesta Tyre.

Izrael pokračuje v útokoch napriek prímeriu zo 17. apríla, ktoré malo pozastaviť viac ako šesť týždňov trvajúcu vojnu medzi Izraelom a Hizballáhom.

Židovský štát pokračujúce údery odôvodňuje narušeniami prímeria zo strany militantného hnutia.

Izraelskí vojaci navyše operujú v rámci tzv. žltej línie, ktorá vedie približne desať kilometrov do hĺbky libanonského územia, kde vykonávajú rozsiahle detonácie a demolácie budov.

Vojaci podľa NNA vykonali detonácie v jednom z miest na juhu Libanonu, kde „zdemolovali kláštor a školu“, ale aj domy, obchody a cesty v tejto oblasti.

Hizballáh sa v piatok prihlásil k sérii útokov na izraelské jednotky na juhu Libanonu. Tieto útoky boli podľa hnutia odpoveďou na porušenia prímeria zo strany Izraela.

Útoky Izraela v Libanone si od 2. marca vyžiadali podľa tamojšieho rezortu zdravotníctva viac ako 2600 mŕtvych vrátane vyše 100 zdravotníkov.
.

