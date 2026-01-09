< sekcia Zahraničie
Izraelské útoky si vyžiadali 11 obetí po neúspešnom údere militantov
Izraelská armáda oznámila, že zasiahla niekoľko členov militantného hnutia Hamas, odpaľovacie zariadenia a ďalšiu „teroristickú infraštruktúru“.
Autor TASR
Gaza 9. januára (TASR) - Pri izraelských útokoch v Pásme Gazy zahynulo vo štvrtok najmenej 11 Palestínčanov, uviedli zdravotníci. Izraelská armáda ich považuje za odpoveď na štvrtkový útok militantov, ich strela však nezasiahla izraelské územie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Najmenej štyri osoby zahynuli a tri vrátane detí utrpeli zranenia po tom, čo Izrael zasiahol stan na západe mesta Chán Júnis, ozrejmili zdravotníci. Pri ďalšom útoku prišla o život osoba na východe mesta, kde pôsobia izraelské jednotky. Útok v Džabálii si vyžiadal jednu obeť a jedna osoby prišla o život aj v meste Dajr al-Balah. Štyri obete hlásili z mesta Gaza.
Izraelská armáda oznámila, že zasiahla niekoľko členov militantného hnutia Hamas, odpaľovacie zariadenia a ďalšiu „teroristickú infraštruktúru“. Militanti vo štvrtok neúspešne odpálili raketu na Izrael, tá však dopadla neďaleko nemocnice v Gaze. Zdroj z Hamasu pre Reuters uviedol, že obvinenia Izraela preveruje.
Prímerie medzi Hamasom a Izraelom začalo platiť 10. októbra 2025, odvtedy sa však nepokročilo do jeho ďalšej fázy. Predstaviteľ blízky izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi vyhlásil, že Izrael nepokročí do ďalšej fázy, pokiaľ Hamas neodovzdá pozostatky posledného rukojemníka v Gaze. Vydaním jeho tela tiež podmieňuje otvorenie priechodu Rafah medzi Gazou a Egyptom.
Obe strany sa obviňujú z porušovania dohody o prímerí, pričom od jej prijatia zahynulo už viac ako 400 Palestínčanov a traja izraelskí vojaci.
Najmenej štyri osoby zahynuli a tri vrátane detí utrpeli zranenia po tom, čo Izrael zasiahol stan na západe mesta Chán Júnis, ozrejmili zdravotníci. Pri ďalšom útoku prišla o život osoba na východe mesta, kde pôsobia izraelské jednotky. Útok v Džabálii si vyžiadal jednu obeť a jedna osoby prišla o život aj v meste Dajr al-Balah. Štyri obete hlásili z mesta Gaza.
Izraelská armáda oznámila, že zasiahla niekoľko členov militantného hnutia Hamas, odpaľovacie zariadenia a ďalšiu „teroristickú infraštruktúru“. Militanti vo štvrtok neúspešne odpálili raketu na Izrael, tá však dopadla neďaleko nemocnice v Gaze. Zdroj z Hamasu pre Reuters uviedol, že obvinenia Izraela preveruje.
Prímerie medzi Hamasom a Izraelom začalo platiť 10. októbra 2025, odvtedy sa však nepokročilo do jeho ďalšej fázy. Predstaviteľ blízky izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi vyhlásil, že Izrael nepokročí do ďalšej fázy, pokiaľ Hamas neodovzdá pozostatky posledného rukojemníka v Gaze. Vydaním jeho tela tiež podmieňuje otvorenie priechodu Rafah medzi Gazou a Egyptom.
Obe strany sa obviňujú z porušovania dohody o prímerí, pričom od jej prijatia zahynulo už viac ako 400 Palestínčanov a traja izraelskí vojaci.