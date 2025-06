Izraelské útoky v Gaze si vyžiadali 37 obetí vrátane detí

Gaza 28. júna (TASR) - Pri izraelských útokoch vo vojnou zničenom Pásme Gazy v sobotu zahynulo najmenej 37 ľudí, oznámil hovorca tamojšieho úradu civilnej obrany Mahmúd Bassal. Medzi obeťami bolo aj najmenej deväť detí, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Bassal tvrdí, že 35 ľudí prišlo o život pri siedmich izraelských náletoch a útokoch dronmi v rôznych častiach palestínskej enklávy. Ďalšie dve osoby zahynuli pri streľbe izraelských jednotiek v blízkosti distribučného centra pomoci v oblasti Necarim.



Tri deti zahynuli pri nálete na dom v Džabálijí na severe palestínskeho územia. Šesť ďalších detí podľa Bassala zahynulo v meste Gaza, pričom niekoľko z nich prišlo o život pri nálete neďaleko budovy školy, v ktorej sa počas prebiehajúcej vojny ukrývajú vysídlení Palestínčania.



Izrael začal so svojou ofenzívou v Pásme Gazy v októbri 2023 po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na izraelské územie. Vojna v Pásme Gazy si podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva dosiaľ vyžiadala najmenej 56.412 obetí.



Po tom, čo Izrael v uplynulých dňoch vyhlásil víťazstvo v 12-dňovej vojne proti Iránu, ktorá sa začala 13. júna po izraelských útokoch na Teherán, armáda uviedla, že svoju pozornosť upriami práve na ofenzívu v palestínskej enkláve, píše AFP. Hamas na tomto území naďalej zadržiava izraelských rukojemníkov.



Katar, sprostredkovateľ rokovaní medzi Izraelom a Hamasom, v sobotu uviedol, že spolu s ďalšími sprostredkovateľmi - Spojenými štátmi a Egyptom - rokujú s oboma stranami konfliktu, aby nadviazali na prímerie s Iránom a pracovali na prímerí v Pásme Gazy.



„Ak nevyužijeme toto okno príležitosti a tento impulz, bude to premrhaná príležitosť - jedna z mnohých v nedávnej minulosti. A to už nechceme zažiť znova,“ povedal hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí.