Izraelské útoky v Gaze si vyžiadali najmenej 52 obetí
Autor TASR
Gaza 3. októbra (TASR) - Izraelské útoky si vo štvrtok v Pásme Gazy vyžiadali najmenej 52 obetí, uviedla civilná obrana a predstavitelia nemocníc na palestínskom území. Medzi obeťami bol aj člen organizácie Lekári bez hraníc (MSF). TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP.
Civilná obrana, pohotovostná služba pôsobiaca pod vedením palestínskeho militantného hnutia Hamas, uviedla, že početné úmrtia boli spôsobené „neustálym izraelským bombardovaním Pásma Gazy“. Dodala, že v meste Gaza zahynulo 10 ľudí vrátane najmenej jedného dieťaťa.
Niekoľko nemocníc potvrdilo agentúre AFP, že prijali 10 tiel v meste Gaza, 14 v strednej časti Pásma Gazy a 28 na juhu územia. Niektoré z obetí zahynuli pri leteckých útokoch, iné pri streľbe z dronov a otvorenej paľbe Izraela. Na žiadosť o komentár izraelská armáda uviedla, že sa v súčasnosti touto záležitosťou zaoberá, píše AFP.
Násirova nemocnica v meste Chán Junis hlásila takmer 30 mŕtvych. Uviedla, že 14 osôb zahynulo v dôsledku izraelskej paľby zameranej na Palestínčanov čakajúcich na potraviny pri distribučných centrách v oblastiach Al-Tina a Morag.
Nemocnica v meste Dajr al-Balah informovala, že po útokoch prijala deväť tiel. Medzi mŕtvymi bol aj 42-ročný ergoterapeut Omar Hajek, zamestnanec charitatívnej organizácie Lekári bez hraníc. Podľa nemocnice a jeho rodiny bol zabitý pri útoku na skupinu civilistov v centre mesta Dajr al-Balah. Organizácia však zdôraznila, že všetci zamestnanci MSF mali na sebe v čase útokov vesty, ktoré ich jasne identifikovali ako humanitárnych pracovníkov.
Ide tak už o štrnásteho člena tejto mimovládnej organizácie, ktorý od začiatku vojny medzi Izraelom a Hamasom zahynul v Pásme Gazy, uviedlo združenie.
Vojna v Pásme Gazy vypukla po tom, čo palestínske militantné hnutie Hamas a ďalšie palestínske skupiny vpadli 7. októbra 2023 do južného Izraela a pripravili o život 1200 ľudí, pričom vyše 250 rukojemníkov odvliekli do Pásma Gazy. Podľa zdrojov palestínskeho ministerstva zdravotníctva kontrolovaného Hamasom prišlo v Pásme Gazy od začiatku vojny o život viac než 66.000 ľudí.
