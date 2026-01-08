< sekcia Zahraničie
Izraelské útoky v Gaze si vyžiadali sedem obetí vrátane štyroch detí
K útokom došlo napriek prímeriu, ktoré vstúpilo do platnosti 10. októbra 2025.
Autor TASR
Gaza 8. januára (TASR) - Sedem ľudí vrátane štyroch detí zahynulo vo štvrtok pri izraelských útokoch v Pásme Gazy, kde od októbra platí prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, uviedol hovorca gazského úradu civilnej obrany Mahmúd Basal. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Tri deti a jeden dospelý boli obeťami útoku dronu na stan pre vysídlencov na juhu palestínskej enklávy, objasnil hovorca. Pri dronovom útoku neďaleko mesta Chán Júnis, ktoré sa nachádza tiež na juhu enklávy, zahynul muž.
Na severe územia neďaleko utečeneckého tábora Džabálijá si izraelský úder vyžiadal život 11-ročného dievčaťa. Ďalšia osoba zahynula pri útoku na budovu školy.
Izraelská armáda pre AFP uviedla, že správy o útokoch preveruje.
Izrael vo štvrtok informoval, že z oblasti mesta Gaza bola smerom na Izrael odpálená raketa, ktorá však dopadla na územie palestínskej enklávy. Izraelská armáda následne uviedla, že cielene zaútočila na lokalitu v blízkosti Gazy, z ktorej prišiel raketový útok.
K útokom došlo napriek prímeriu, ktoré vstúpilo do platnosti 10. októbra 2025. Obe strany sa však opakovane vzájomne obviňujú z jeho porušovania. Podľa údajov gazského ministerstva zdravotníctva si izraelské útoky od začiatku prímeria vyžiadali životy najmenej 425 Palestínčanov v Pásme Gazy. Izraelská armáda tvrdí, že militanti v tom istom období zabili troch jej vojakov.
