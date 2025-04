Izraelské útoky v Gaze zabili 25 ľudí, Hamas bude rokovať o prímerí

Gaza 22. apríla (TASR) - Najmenej 25 ľudí zahynulo v utorok pri izraelských náletoch v Pásme Gazy, uviedol tamojší úrad civilnej obrany. Predstaviteľ palestínskeho militantného hnutia Hamas medzičasom oznámil, že delegácia Hamasu cestuje do Káhiry na rokovania o „nových nápadoch“ na dosiahnutie prímeria s Izraelom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Izrael 18. marca po takmer dvoch mesiacoch prímeria obnovil boje v tejto palestínskej enkláve. Útoky si dosiaľ vyžiadali najmenej 1864 obetí.



Hovorca palestínskeho úradu uviedol, že od utorkového úsvitu zahynulo pri izraelských leteckých útokoch 25 ľudí, pričom deväť osôb zomrelo pri nálete na dom v meste Chán Júnis a šesť osôb uviazlo pod troskami. Niekoľko ďalších utrpelo zranenia.



Útok v utečeneckom tábore Džabálíja na severe enklávy si vyžiadal deväť obetí. Päť z nich zahynulo v stane pre vysídlených obyvateľov. Ďalších päť ľudí zomrelo pri útoku v utečeneckom tábore aš-Šátí v Gaze a dvaja pri útoku v Rafahu.



Pri útokoch bolo zničených viac ako desať domov a tiež buldozéry a iné zariadenia v Džabálíji.



Izraelská armáda sa k utorkovým útokom dosiaľ nevyjadrila. Od 18. marca podniká Izrael intenzívne útoky v Pásme Gazy, pričom deklaroval, že útoky budú pokračovať, kým Hamas neprepustí zvyšných rukojemníkov.



Izraelský premiér Benjamin Netanajhu v sobotu vyhlásil, že neukončí vojnu, kým Hamas nebude zničený a všetci rukojemníci nebudú prepustení. Palestínske hnutie žiada, aby sa Izrael zaviazal ukončiť vojnu skôr, než budú izraelskí rukojemníci prepustení.



Hamas minulý týždeň odmietol návrh na prímerie zo strany Izraela. Militantné hnutie nesúhlasilo s návrhom, pretože nezahŕňal ukončenie vojny. Palestínsky predstaviteľ v pondelok oznámil, že egyptskí a katarskí sprostredkovatelia predstavili nový návrh na päť až sedem rokov trvajúce prímerie a následné ukončenie vojny a stiahnutie izraelských jednotiek z palestínskej enklávy.



Vysokopostavený predstaviteľ militantnej skupiny v utorok uviedol, že delegácia Hamasu je na ceste do Káhiry, kde bude rokovať s tamojšími predstaviteľmi o nových myšlienkach týkajúcich sa prímeria. Portál The Times of Israel informoval, že izraelská delegácia sa už nachádza v Káhire a v pondelok diskutovala s tamojšími predstaviteľmi.