< sekcia Zahraničie
Izraelské útoky v Gaze zabili piatich ľudí
Izraelské sily v noci zaútočili na obytnú budovu vo štvrti Sabra v meste Gaza.
Autor TASR
Gaza 20. júna (TASR) - Najmenej päť ľudí prišlo v sobotu o život pri izraelských útokoch v Pásme Gazy. Podľa miestnych zdravotníkov štyri osoby pochádzali zo spoločnej rodiny. Útoky Izraela na tomto čiastočne okupovanom palestínskom území pokračujú napriek dohode o prímerí, ktorá je v platnosti od októbra. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Izraelské sily v noci zaútočili na obytnú budovu vo štvrti Sabra v meste Gaza. Pri izraelskej paľbe zomrela štvorčlenná rodina - matka, otec a ich dve dcéry. Nemocnica Šifa tiež uviedla, že prijala ďalšie telo po tom, čo izraelský dron útočil v blízkosti jednej z križovatiek na severe mesta Gaza.
Od uzavretia dohody o prímerí medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy už zahynulo najmenej 1012 Palestínčanov. Izraelské ozbrojené sily za rovnaký čas hlásia päť mŕtvych vo vlastných radoch.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v máji armáde nariadil, aby obsadila 70 percent Pásma Gazy, čím porušil podmienky prímeria. Armáda Izraela doteraz kontrolovala 60 percent tohto palestínskeho územia, kde nariadila obyvateľom evakuáciu a zničila zostávajúce budovy.
Izraelské sily v noci zaútočili na obytnú budovu vo štvrti Sabra v meste Gaza. Pri izraelskej paľbe zomrela štvorčlenná rodina - matka, otec a ich dve dcéry. Nemocnica Šifa tiež uviedla, že prijala ďalšie telo po tom, čo izraelský dron útočil v blízkosti jednej z križovatiek na severe mesta Gaza.
Od uzavretia dohody o prímerí medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy už zahynulo najmenej 1012 Palestínčanov. Izraelské ozbrojené sily za rovnaký čas hlásia päť mŕtvych vo vlastných radoch.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v máji armáde nariadil, aby obsadila 70 percent Pásma Gazy, čím porušil podmienky prímeria. Armáda Izraela doteraz kontrolovala 60 percent tohto palestínskeho územia, kde nariadila obyvateľom evakuáciu a zničila zostávajúce budovy.