< sekcia Zahraničie
Izraelské útoky v Libanone majú už najmenej 72 obetí
Vláda v pondelok zakázala všetky vojenské aktivity Hizballáhu.
Autor TASR
Bejrút 4. marca (TASR) - Pri útokoch izraelskej armády na pozície proiránskeho hnutia Hizballáh v Libanone od pondelka prišlo o život už najmenej 72 ľudí. Libanonské úrady evidujú aj viac ako 83.000 presídlencov, informoval v stredu spravodajský web L'Orient-Le Jour (OLJ).
Armáda medzičasom oznámila, že za posledné dva dni zadržala 26 Libanončanov a jedného Palestínčana, ktorí boli obvinení z nedovoleného držania zbraní a streliva. Ich zadržanie je súčasťou „výnimočných opatrení na udržanie bezpečnosti a zabránenie ozbrojeným demonštráciám v rôznych regiónoch krajiny,“ objasnili libanonské ozbrojené sily.
Vláda v pondelok zakázala všetky vojenské aktivity Hizballáhu. Došlo k tomu po tom, čo militantné hnutie v noci na pondelok 2. marca podniklo raketový útok na Izrael. Stalo sa tak v odvete za zabitie najvyššieho duchovného vodcu islamskej republiky Alího Chameneího, ktorý prišiel o život 28. februára, v úvode americko-izraelského útoku na Irán. Teherán na túto operáciu odpovedal raketovými a dronovými útokmi na Izrael a podnikol aj údery proti americkým základniam v regióne.
S cieľom chrániť mestá a obce na severe Izraela pred útokmi Hizballáhu vstúpili v stredu jeho jednotky do viacerých obcí v južnom Libanone, čo pre agentúru AFP potvrdil aj zdroj z Dočasných jednotiek OSN (UNIFIL) v krajine. Lokalita, ktorá sa nachádza najhlbšie na libanonskom území, je od hranice s Izraelom vzdialená asi šesť kilometrov.
AFP pripomenula, že izraelský minister obrany Jisrael Kac v utorok 3. marca nariadil vojsku, aby v Libanone zaujalo nové pozície. Cieľom je vytvoriť v pohraničí nárazníkovú zónu na ochranu severu Izraela pred útokmi Hizballáhu.
Libanonská armáda v stredu kritizovala tento postup izraelských jednotiek, lebo podľa nej hrubo porušuje medzinárodné rezolúcie a suverenitu štátu. Zároveň odsúdila pokračujúce izraelské útoky v rôznych regiónoch Libanonu, kde izraelská armáda podľa vyjadrení svojich predstaviteľov útočí na bašty a sklady zbraní Hizballáhu.
Armáda medzičasom oznámila, že za posledné dva dni zadržala 26 Libanončanov a jedného Palestínčana, ktorí boli obvinení z nedovoleného držania zbraní a streliva. Ich zadržanie je súčasťou „výnimočných opatrení na udržanie bezpečnosti a zabránenie ozbrojeným demonštráciám v rôznych regiónoch krajiny,“ objasnili libanonské ozbrojené sily.
Vláda v pondelok zakázala všetky vojenské aktivity Hizballáhu. Došlo k tomu po tom, čo militantné hnutie v noci na pondelok 2. marca podniklo raketový útok na Izrael. Stalo sa tak v odvete za zabitie najvyššieho duchovného vodcu islamskej republiky Alího Chameneího, ktorý prišiel o život 28. februára, v úvode americko-izraelského útoku na Irán. Teherán na túto operáciu odpovedal raketovými a dronovými útokmi na Izrael a podnikol aj údery proti americkým základniam v regióne.
S cieľom chrániť mestá a obce na severe Izraela pred útokmi Hizballáhu vstúpili v stredu jeho jednotky do viacerých obcí v južnom Libanone, čo pre agentúru AFP potvrdil aj zdroj z Dočasných jednotiek OSN (UNIFIL) v krajine. Lokalita, ktorá sa nachádza najhlbšie na libanonskom území, je od hranice s Izraelom vzdialená asi šesť kilometrov.
AFP pripomenula, že izraelský minister obrany Jisrael Kac v utorok 3. marca nariadil vojsku, aby v Libanone zaujalo nové pozície. Cieľom je vytvoriť v pohraničí nárazníkovú zónu na ochranu severu Izraela pred útokmi Hizballáhu.
Libanonská armáda v stredu kritizovala tento postup izraelských jednotiek, lebo podľa nej hrubo porušuje medzinárodné rezolúcie a suverenitu štátu. Zároveň odsúdila pokračujúce izraelské útoky v rôznych regiónoch Libanonu, kde izraelská armáda podľa vyjadrení svojich predstaviteľov útočí na bašty a sklady zbraní Hizballáhu.