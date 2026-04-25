Izraelské útoky v Libanone si napriek prímeriu vyžiadali šesť obetí
Autor TASR
Bejrút 25. apríla (TASR) - Libanonské ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že pri izraelských útokoch na juhu Libanonu zahynulo v piatok šesť ľudí, a to aj napriek prímeriu počas vojny medzi Izraelom a hnutím Hizballáh, ktorá trvá už viac než šesť týždňov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Izraelská armáda predtým v piatok informovala, že v meste Bint Džubajl usmrtila šesť osôb, pričom údajne išlo o bojovníkov hnutia Hizballáh. V tejto oblasti prebiehali intenzívne boje len niekoľko dní pred vyhlásením prímeria 17. apríla. V súčasnosti nie je zrejmé, či ide o úmrtia oznámené libanonským ministerstvom zdravotníctva.
Dočasné sily OSN v Libanone (UNIFIL) takisto v piatok oznámili, že jeden z jej príslušníkov pôvodom z Indonézie zomrel na následky zranení, ktoré utrpel pri útoku z 29. marca na juhu Libanonu. Pri tomto útoku zahynul aj ďalší indonézsky vojak, ktorého podľa predbežného vyšetrovania zabil projektil vystrelený z izraelského tanku.
Podľa údajov libanonského ministerstva zdravotníctva si izraelské útoky v Libanone vyžiadali od 2. marca, keď sa vojna začala, celkovo 2491 obetí.
