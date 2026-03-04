< sekcia Zahraničie
Izraelské útoky v Libanone si vyžiadali obete
Izraelská armáda vyzvala obyvateľov 16 miest a dedín na juhu Libanonu, aby okamžite opustili svoje domovy.
Autor TASR
Bejrút 4. marca (TASR) - Libanonské ministerstvo zdravotníctva v stredu oznámilo, že pri izraelských útokoch na dve mestá južne od Bejrútu zahynulo najmenej šesť ľudí a ďalších osem utrpelo zranenia. Izraelská armáda zároveň vyzvala obyvateľov 16 miest a dedín na juhu Libanonu, aby okamžite opustili svoje domovy. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a stanice al-Džazíra.
„Pre vašu bezpečnosť musíte okamžite opustiť svoje domovy,“ uviedol hovorca izraelskej armády Avichaj Adrai so zoznamom 16 oblastí vrátane mesta Šakra. Podľa izraelskej strany budú údery zamerané na militantov proiránskeho hnutia Hizballáh.
Ďalší izraelský nálet v stredu zasiahol štvorposchodovú budovu v meste Baalbek na východe Libanonu, informovali tamojšie štátne médiá. Podľa prvých správ si útok vyžiadal niekoľko obetí, pričom záchranné zložky pokračujú v pátraní pod troskami. Libanonské úrady už v utorok večer uviedli, že v dôsledku izraelskej „agresie“ zahynulo už najmenej 50 ľudí a zranenia utrpelo ďalších 335 osôb.
Libanon bol v pondelok opäť zatiahnutý do vojnového konfliktu, ktorý sa začal v noci na pondelok raketovým a dronovým útokom Hizballáhu na Izrael. Izraelská armáda v reakcii na to spustila odvetné údery na juh Libanonu, údolie Bikáa a južné predmestia libanonskej metropoly Bejrút, ktoré sú baštami proiránskeho hnutia.
Hizballáh ako dôvod pre svoje útoky na Izrael uviedol spoločnú izraelsko-americkú vojenskú operáciu v Iráne, ktorá sa začala v sobotu 28. februára. Pri útoku na Teherán prišiel o život iránsky najvyšší vodca Alí Chameneí.
Izraelská armáda v noci na stredu oznámila spustenie rozsiahlej vlny útokov na viaceré ciele v Iráne. Z krajiny hlásia výbuchy, presné údaje o obetiach a škodách však zatiaľ nie sú k dispozícii. Teherán pokračuje v odvetných útokoch na Izrael, izraelská armáda však podľa webu The Times of Israel nezaznamenala žiadnych zranených.
