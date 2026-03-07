Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 7. marec 2026Meniny má Tomáš
< sekcia Zahraničie

Izraelské útoky v Libanone si vyžiadali deväť mŕtvych a 17 zranených

.
Robotníci sa zhromažďujú pred zničenou obytnou budovou po izraelských útokoch v štvrti Dahíja na južnom predmestí Bejrútu 5. marca 2026. Počet mŕtvych po izraelských útokoch v Libanone sa zvýšil na 102, oznámilo vo štvrtok libanonské ministerstvo zdravotníctva. Zranenia utrpelo od pondelka 638 ľudí, píše TASR podľa správy agentúry AFP. Proiránske militantné hnutie Hizballáh vtiahlo Libanon do vojny na Blízkom východe, keď v pondelok zaútočilo na Izrael. Tel Aviv v reakcii na to spustil vzdušné útoky po celej krajine a nasadil vojakov v pohraničných oblastiach. Foto: TASR/AP

Libanonské ministerstvo zdravotníctva v piatok oznámilo, že izraelské údery si od pondelka vyžiadali 217 mŕtvych a 798 zranených.

Autor TASR
Bejrút 7. marca (TASR) - Najmenej deväť ľudí zahynulo pri piatkových útokoch Izraela na východe Libanonu. V piaty deň bojov medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh to oznámilo libanonské ministerstvo zdravotníctva, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Ministerstvo vo vyhlásení uviedlo, že terčom útokov bola oblasť mesta Baalbek na východe krajiny. Údery si vyžiadali najmenej 17 zranených. Podľa rezortu prebiehajú záchranné operácie s cieľom nájsť nezvestné osoby.

Hizballáh sa zapojil do vojnového konfliktu na Blízkom východe, ktorý sa začal v sobotu 28. februára izraelsko-americkým útokom na Irán. Hnutie v odvete za zabitie iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího začalo v noci na pondelok 2. marca s raketovými a dronovými útokmi na obce a mestá na severe Izraela. Izraelská armáda reagovala útokmi na juhu Libanonu, v údolí Bikáa a južných predmestiach Bejrútu, kde ničí sklady a základne Hizballáhu.

Libanonské ministerstvo zdravotníctva v piatok oznámilo, že izraelské údery si od pondelka vyžiadali 217 mŕtvych a 798 zranených.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch

HRABKO: EÚ je v prípade Iránu mimo hru, k slovu sa môže dostať neskôr

WINKLER: Každý vidí, ako funguje Bratislava, bude sa musieť rozhodnúť