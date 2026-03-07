< sekcia Zahraničie
Izraelské útoky v Libanone si vyžiadali deväť mŕtvych a 17 zranených
Libanonské ministerstvo zdravotníctva v piatok oznámilo, že izraelské údery si od pondelka vyžiadali 217 mŕtvych a 798 zranených.
Autor TASR
Bejrút 7. marca (TASR) - Najmenej deväť ľudí zahynulo pri piatkových útokoch Izraela na východe Libanonu. V piaty deň bojov medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh to oznámilo libanonské ministerstvo zdravotníctva, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Ministerstvo vo vyhlásení uviedlo, že terčom útokov bola oblasť mesta Baalbek na východe krajiny. Údery si vyžiadali najmenej 17 zranených. Podľa rezortu prebiehajú záchranné operácie s cieľom nájsť nezvestné osoby.
Hizballáh sa zapojil do vojnového konfliktu na Blízkom východe, ktorý sa začal v sobotu 28. februára izraelsko-americkým útokom na Irán. Hnutie v odvete za zabitie iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího začalo v noci na pondelok 2. marca s raketovými a dronovými útokmi na obce a mestá na severe Izraela. Izraelská armáda reagovala útokmi na juhu Libanonu, v údolí Bikáa a južných predmestiach Bejrútu, kde ničí sklady a základne Hizballáhu.
