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Izraelské útoky v Libanone si vyžiadali viac než 40 mŕtvych
Ukončenie bojov v Libanone je súčasťou memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom.
Autor TASR
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Bejrút 19. júna (TASR) - Najmenej 47 ľudí zahynulo a ďalších 97 utrpelo zranenia pri piatkových izraelských útokoch v Libanone, vyplýva z údajov libanonského ministerstva zdravotníctva. Podľa stanice al-Džazíra došlo k útokom aj po začiatku prímeria medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh, píše TASR.
Medzi obeťami najnovších útokoch Izraela je najmenej sedem žien a dve deti. Ôsmi z tých, ktorí zahynuli, boli členmi tej istej rodiny.
Nemenovaný americký predstaviteľ v piatok oznámil, že Izrael a Hizballáh sa dohodli na prímerí, ktoré sa začalo o 16.00 h (15.00 h SELČ). Al-Džazíra informovala, že od oznámenia začiatku prímeria hlásili najmenej 12 izraelských úderov v južnom Libanone. Letecké útoky na juhu krajiny po prímerí hlásila aj libanonská tlačová agentúra NNA. Spravodajca AFP informoval o ostreľovaní v meste Nabatíja.
Ukončenie bojov v Libanone je súčasťou memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom. Teherán opakovane naliehal, aby bol Libanon zahrnutý do dohody o ukončení vojny.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v piatok pred oznámením prímeria vyhlásil, že jednotky židovského štátu zostanú v Libanone „tak dlho, ako to bude potrebné“. Zároveň dodal, že proiránske militantné hnutie Hizballáh zaplatí za svoje útoky „vysokú cenu“.
Medzi obeťami najnovších útokoch Izraela je najmenej sedem žien a dve deti. Ôsmi z tých, ktorí zahynuli, boli členmi tej istej rodiny.
Nemenovaný americký predstaviteľ v piatok oznámil, že Izrael a Hizballáh sa dohodli na prímerí, ktoré sa začalo o 16.00 h (15.00 h SELČ). Al-Džazíra informovala, že od oznámenia začiatku prímeria hlásili najmenej 12 izraelských úderov v južnom Libanone. Letecké útoky na juhu krajiny po prímerí hlásila aj libanonská tlačová agentúra NNA. Spravodajca AFP informoval o ostreľovaní v meste Nabatíja.
Ukončenie bojov v Libanone je súčasťou memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom. Teherán opakovane naliehal, aby bol Libanon zahrnutý do dohody o ukončení vojny.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v piatok pred oznámením prímeria vyhlásil, že jednotky židovského štátu zostanú v Libanone „tak dlho, ako to bude potrebné“. Zároveň dodal, že proiránske militantné hnutie Hizballáh zaplatí za svoje útoky „vysokú cenu“.