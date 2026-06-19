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Izraelské útoky v Libanone si vyžiadali viac než 40 mŕtvych

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Pohľad na trosky zničených budov na pobrežnej promenáde po izraelských leteckých útokoch v prístavnom meste Súr, na juhu Libanonu 19. júna 2026 aj napriek rámcovej dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe. Izraelská armáda v piatok oznámila, že jej sily počas noci zasiahli ciele po celom území južného Libanonu. Iránom podporované militantné hnutie Hizballáh medzičasom hlásilo z tejto oblasti intenzívne boje, informuje TASR podľa správy agentúry AP. Foto: TASR/AP

Ukončenie bojov v Libanone je súčasťou memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom.

Autor TASR
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Bejrút 19. júna (TASR) - Najmenej 47 ľudí zahynulo a ďalších 97 utrpelo zranenia pri piatkových izraelských útokoch v Libanone, vyplýva z údajov libanonského ministerstva zdravotníctva. Podľa stanice al-Džazíra došlo k útokom aj po začiatku prímeria medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh, píše TASR.

Medzi obeťami najnovších útokoch Izraela je najmenej sedem žien a dve deti. Ôsmi z tých, ktorí zahynuli, boli členmi tej istej rodiny.

Nemenovaný americký predstaviteľ v piatok oznámil, že Izrael a Hizballáh sa dohodli na prímerí, ktoré sa začalo o 16.00 h (15.00 h SELČ). Al-Džazíra informovala, že od oznámenia začiatku prímeria hlásili najmenej 12 izraelských úderov v južnom Libanone. Letecké útoky na juhu krajiny po prímerí hlásila aj libanonská tlačová agentúra NNA. Spravodajca AFP informoval o ostreľovaní v meste Nabatíja.

Ukončenie bojov v Libanone je súčasťou memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom. Teherán opakovane naliehal, aby bol Libanon zahrnutý do dohody o ukončení vojny.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v piatok pred oznámením prímeria vyhlásil, že jednotky židovského štátu zostanú v Libanone „tak dlho, ako to bude potrebné“. Zároveň dodal, že proiránske militantné hnutie Hizballáh zaplatí za svoje útoky „vysokú cenu“.
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