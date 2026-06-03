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Izraelské útoky v Libanone zabili šesť ľudí
Libanonské médiá v stredu okrem útokov na juhu krajiny informovali aj o úderoch v blízkosti hlavného mesta.
Autor TASR
Bejrút 3. júna (TASR) - Pri izraelských útokoch neďaleko mesta Súr na juhu Libanonu v stredu zahynulo šesť ľudí, uviedol zdravotnícky zdroj. Libanonské militantné hnutie Hizballáh pohrozilo útokmi na izraelské mestá Tel Aviv a Haifa v prípade, že Izrael zaútočí na Bejrút. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.
Zdroj, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, tvrdí, že pri dvoch útokoch Izraela v južnom Libanone zahynuli štyria Sýrčania a dvaja Palestínčania.
Izrael pokračuje v útokoch v Libanone a najmä na jeho juhu napriek prímeriu, pričom tvrdí, že reaguje na porušovania prímeria zo strany libanonského militantného hnutia. Terčom izraelských úderov je aj Bejrút.
Vysoký predstaviteľ libanonského militantného hnutia Hizballáh Mahmúd Kamátí v stredu pre katarskú televíznu stanicu Al-Araby povedal, že toto proiránske hnutie zaútočí na Tel Aviv a Haifu v prípade, že Izrael podnikne útoky na libanonskú metropolu.
Vyjadril sa tak po tom, čo izraelský premiér Benjamin Netanajhu v telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom povedal, že ak Hizballáh neprestane útočiť na izraelské mestá a občanov, Izrael zaútočí na „teroristické ciele“ v Bejrúte.
V stredu Izrael oznámil zachytenie „nepriateľského vzdušného prostriedku,“ ktorý priletel z Libanonu. Podľa AFP ide o prvý takýto incident, o ktorom armáda židovského štátu informovala, za viac ako 24 hodín.
Libanonské médiá v stredu okrem útokov na juhu krajiny informovali aj o úderoch v blízkosti hlavného mesta.
K útokom dochádza v čase, keď sa na pôde amerického ministerstva zahraničných vecí vo Washingtone v utorok začalo ďalšie kolo priamych rokovaní medzi zástupcami Libanonu a Izraela. V poradí štvrté stretnutie podľa očakávaní potrvá dva dni.
Zdroj, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, tvrdí, že pri dvoch útokoch Izraela v južnom Libanone zahynuli štyria Sýrčania a dvaja Palestínčania.
Izrael pokračuje v útokoch v Libanone a najmä na jeho juhu napriek prímeriu, pričom tvrdí, že reaguje na porušovania prímeria zo strany libanonského militantného hnutia. Terčom izraelských úderov je aj Bejrút.
Vysoký predstaviteľ libanonského militantného hnutia Hizballáh Mahmúd Kamátí v stredu pre katarskú televíznu stanicu Al-Araby povedal, že toto proiránske hnutie zaútočí na Tel Aviv a Haifu v prípade, že Izrael podnikne útoky na libanonskú metropolu.
Vyjadril sa tak po tom, čo izraelský premiér Benjamin Netanajhu v telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom povedal, že ak Hizballáh neprestane útočiť na izraelské mestá a občanov, Izrael zaútočí na „teroristické ciele“ v Bejrúte.
V stredu Izrael oznámil zachytenie „nepriateľského vzdušného prostriedku,“ ktorý priletel z Libanonu. Podľa AFP ide o prvý takýto incident, o ktorom armáda židovského štátu informovala, za viac ako 24 hodín.
Libanonské médiá v stredu okrem útokov na juhu krajiny informovali aj o úderoch v blízkosti hlavného mesta.
K útokom dochádza v čase, keď sa na pôde amerického ministerstva zahraničných vecí vo Washingtone v utorok začalo ďalšie kolo priamych rokovaní medzi zástupcami Libanonu a Izraela. V poradí štvrté stretnutie podľa očakávaní potrvá dva dni.