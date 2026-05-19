Izraelské útoky v Libanone zabili vyše 100 zdravotníkov
Autor TASR
Bejrút 19. mája (TASR) - Viac než 100 zdravotníckych pracovníkov v Libanone zahynulo pri izraelských útokoch od začiatku marca, uviedol v utorok libanonský minister zdravotníctva Rakán Násiraddín. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Násiraddín na stretnutí so šéfom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedrosom Adhanom Ghebreyesusom priblížil, že izraelské útoky si od 2. marca vyžiadali 116 mŕtvych zdravotníckych pracovníkov a vyše 263 ďalších utrpelo zranenia. Okrem toho došlo podľa ministra zdravotníctva k rozsiahlym škodám zdravotníckych centier, nemocníc a sanitiek.
DPA informuje, že izraelská armáda počas vojny, ktorá je v súčasnosti pozastavená prímerím, opakovane zaútočila na sanitky a zdravotnícke tímy v Libanone. Tvrdí, že Iránom podporované militantné hnutie Hizballáh ich zneužíva ako krytie na prepravu zbraní a bojovníkov. Libanonská vláda toto obvinenie odmieta a tvrdí, že hoci sa mnohé útoky zamerali na zdravotnícke služby spojené s Hizballáhom, o život prišli aj záchranári Červeného kríža a príslušníci štátnej civilnej obrany.
V súčasnosti je v Libanone v platnosti prímerie, no Izrael aj Hizballáh sa vzájomne obviňujú z útokov.
Organizácia Spojených národov (OSN), ale aj skupiny na ochranu ľudských práv a humanitárne organizácie odsúdili izraelské útoky na zdravotníckych pracovníkov a vyzvali na nezávislé vyšetrovania týchto incidentov.
