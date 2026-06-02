Izraelské útoky v Pásme Gazy pripravili o život troch ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Autor TASR
Gaza 2. júna (TASR) - Najmenej traja Palestínčania zahynuli v utorok pri izraelských útokoch v Pásme Gazy, uviedli tamojší zdravotnícki predstavitelia. Útoky na tomto palestínskom území pokračujú napriek prímeriu medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Zdravotníci objasnili, že jedna osoba zahynula a štyri ďalšie utrpeli zranenia, keď izraelský nálet zasiahol vozidlo východne od mesta Dajr al-Balah v strednej časti palestínskej enklávy.

Pri ďalšom útoku v neďalekom meste Zawájda prišla o život jedna osoba a ďalšia je zranená. Izraelská streľba v meste Chán Júnis si vyžiadala jednu obeť.

Izraelská armáda sa bezprostredne nevyjadrila k týmto útokom. Reuters konštatuje, že prímerie z októbra 2023 nezastavilo izraelské útoky v Pásme Gazy.

Nepriame rokovania medzi Izraelom a Hamasom o realizácii druhej fázy dohody o prímerí, ktorá zahŕňa odzbrojenie tejto militantnej skupiny a stiahnutie izraelských jednotiek z palestínskeho územia, stagnujú.

V súčasnosti Izrael ovláda 60 percent územia Pásma Gazy a izraelský premiér Benjamin Netanjahu minulý týždeň vo štvrtok vyhlásil, že armáde nariadil, aby obsadila 70 percent územia, čím porušil podmienky prímeria.

Z údajov ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy vyplýva, že od začiatku prímeria zahynulo pri izraelských útokoch približne 930 Palestínčanov. Za rovnaké obdobie zabili militanti podľa izraelskej armády štyroch jej vojakov.
