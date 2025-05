Izraelské útoky v Gaze si podľa úradov vyžiadali najmenej 19 mŕtvych

Gaza 5. mája (TASR) - Najmenej 19 mŕtvych a niekoľko zranených si vyžiadali dva izraelské letecké útoky vo vojnou zmietanom Pásme Gazy. Oznámila to v pondelok miestna civilná obrana, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Pri prvom z náletov, ktorý zasiahol tri apartmány severozápadne od mesta Gaza, zahynulo 15 osôb a ďalších desať, väčšinou žien a detí, sa zranilo. Štyri ďalšie obete a štyroch zranených si vyžiadal útok na dom v meste Bajt Láhijá, uviedol pre AFP hovorca civilnej obrany Mahmúd Basal.



Izraelská armáda, ktorá po marcovom obnovení svojej ofenzívy v palestínskej enkláve zintenzívnila bombardovanie a rozšírila aj pozemnú operáciu, sa k najnovším úderom bezprostredne nevyjadrila.



Izrael tvrdí, že útoky spolu s blokádou dodávok všetkej humanitárnej pomoci do Pásma Gazy majú za cieľ prinútiť militantné hnutie Hamas, aby prepustilo zvyšných izraelských rukojemníkov.



Z dovedna 251 rukojemníkov, ktorých militanti počas svojho vpádu na územie Izraela zo 7. októbra 2023 zavliekli do Pásma Gazy, je 59 stále zadržiavaných v Gaze, z toho je 35 podľa izraelskej armády už mŕtvych.



Októbrový útok palestínskych kománd na Izrael, pri ktorom zabili viac než 1200 ľudí, vyvolal vojnu v Pásme Gazy. Odvetná vojenská ofenzíva Izraela si dosiaľ vyžiadala najmenej 52.535 obetí na životoch. Väčšinu z nich tvoria civilisti, uviedla AFP s odvolaním sa na gazské ministerstvo zdravotníctva.