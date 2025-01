Izraelské útoky v Pásme Gazy si vyžiadali 18 obetí, tvrdia zdravotníci

Gaza 14. januára (TASR) - Najmenej 18 ľudí zahynulo pri izraelských útokoch v Pásme Gazy v noci na utorok, oznámili tamojší zdravotníci. Medzi obeťami sú aj štyri deti a šesť žien vrátane jednej tehotnej. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP. Agentúra AFP medzitým uviedla, že v Katare sa má v utorok začať "záverečné kolo" rokovaní o prímerí v Pásme Gazy.



Pri dvoch útokoch v meste Dajr al-Balah zomreli dve ženy a štyri deti pričom najmladšie malo jeden mesiac a najstaršie deväť rokov. Ďalších 12 ľudí zahynulo pri dvoch útokoch v Chán Júnise.



Izraelská armáda sa k útokom dosiaľ nevyjadrila. Ako pripomína spravodajský portál The Times of Israel (TOI), izraelská armáda tvrdí, že svoje útoky zameriava len na palestínskych militantov Hamasu, ktorí sa podľa nej ukrývajú medzi civilistami v prístreškoch a táboroch pre vysídlencov.



Vojna v Pásme Gazy trvá už viac ako 15 mesiacov a začala po útoku Hamasu na Izrael, pri ktorom zahynulo 1200 ľudí. Izraelská odvetná ofenzíva v Pásme Gazy si podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva ovládaného Hamasom dosiaľ vyžiadala 46.584 obetí. Vysídlených je viac ako 90 percent obyvateľov.



Agentúra AFP s odvolaním na nemenovaný zdroj informovala, že v utorok sa v Katare začne "posledné kolo" rokovaní o prímerí v palestínskej enkláve. Rokovania budú podľa zdroja "zamerané na doriešenie posledných detailov dohody".



Na spomínaných rokovaniach budú prítomní predstavitelia izraelských spravodajských služieb, vyslanci dosluhujúcej a budúcej administratívy Spojených štátov na Blízkom východe a katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání, píše AFP.



"Sprostredkovatelia budú zvlášť rokovať s Hamasom," dodal zdroj. Katarskí, americkí a egyptskí sprostredkovatelia sa celé mesiace usilujú dosiahnuť dohodu medzi Hamasom a Izraelom o prímerí a prepustení rukojemníkov. Od januára sa obnovili nepriame rokovania v katarskej Dauhe.



Zdroj oboznámený s rokovaniami v pondelok vyhlásil, že počas rokovaní v Katare bol zaznamenaný "významný pokrok v zostávajúcich sporných bodoch", čo viedlo k predloženiu nového "konkrétneho" návrhu stranám konfliktu. Podľa zdroja bola prvotná reakcia oboch strán "pozitívna". Na základe tohto návrhu by mali palestínski militanti prepustiť 30 izraelských rukojemníkov výmenou za stovky Palestínskych väzňov.