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Izraelské útoky v Pásme Gazy si vyžiadali 4 životy
Prímerie z októbra 2025, sprostredkované USA, doposiaľ nedokázalo zastaviť izraelské útoky v Pásme Gazy ani zabezpečiť odzbrojenie militantov Hamasu.
Autor TASR
Gaza 15. júna (TASR) - V Pásme Gazy zahynuli v pondelok najmenej štyria Palestínčania počas izraelských útokov a streľby, uviedli tamojší zdravotnícki predstavitelia. Sprostredkovatelia sa medzitým pripravovali na ďalšie rokovania v Káhire s cieľom zabezpečiť uplatňovanie mierového plánu USA pre palestínsku enklávu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Pri izraelskom leteckom útoku zahynula žena v meste Zavajda v centrálnej oblasti Pásma Gazy, ďalší útok si vyžiadal život jednej osoby v neďalekom utečeneckom tábore Nusajrát. Ďalší izraelský letecký úder sa zameral na strechu budovy v meste Gaza a zahynuli pri tom dvaja ľudia, upresnili zdravotnícki predstavitelia.
Izraelská armáda sa k týmto incidentom bezprostredne nevyjadrila.
Predstaviteľ USA pre Gazu v Medzinárodnej rade pre mier Nikolaj Mladenov mal podľa plánov v pondelok pricestovať do Káhiry, uviedli zdroje blízke sprostredkovateľským snahám. Dôjde k tomu deň po tom, čo militantné hnutie Hamas doručilo svoju odpoveď na 15-bodový plán, ktorý im Mladenov predložil v uplynulých týždňoch.
Podľa zdrojov sa Hamas a ďalšie frakcie zhodli na všetkých bodoch okrem odzbrojenia hnutia, ktoré Hamas podmieňuje stiahnutím Izraela z palestínskeho územia a politickým procesom, ktorý povedie k rokovaniam o vzniku palestínskeho štátu.
Prímerie z októbra 2025, sprostredkované USA, doposiaľ nedokázalo zastaviť izraelské útoky v Pásme Gazy ani zabezpečiť odzbrojenie militantov Hamasu.
Pri izraelskom leteckom útoku zahynula žena v meste Zavajda v centrálnej oblasti Pásma Gazy, ďalší útok si vyžiadal život jednej osoby v neďalekom utečeneckom tábore Nusajrát. Ďalší izraelský letecký úder sa zameral na strechu budovy v meste Gaza a zahynuli pri tom dvaja ľudia, upresnili zdravotnícki predstavitelia.
Izraelská armáda sa k týmto incidentom bezprostredne nevyjadrila.
Predstaviteľ USA pre Gazu v Medzinárodnej rade pre mier Nikolaj Mladenov mal podľa plánov v pondelok pricestovať do Káhiry, uviedli zdroje blízke sprostredkovateľským snahám. Dôjde k tomu deň po tom, čo militantné hnutie Hamas doručilo svoju odpoveď na 15-bodový plán, ktorý im Mladenov predložil v uplynulých týždňoch.
Podľa zdrojov sa Hamas a ďalšie frakcie zhodli na všetkých bodoch okrem odzbrojenia hnutia, ktoré Hamas podmieňuje stiahnutím Izraela z palestínskeho územia a politickým procesom, ktorý povedie k rokovaniam o vzniku palestínskeho štátu.
Prímerie z októbra 2025, sprostredkované USA, doposiaľ nedokázalo zastaviť izraelské útoky v Pásme Gazy ani zabezpečiť odzbrojenie militantov Hamasu.