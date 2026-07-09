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Izraelské útoky v Pásme Gazy si vyžiadali šesť obetí

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Od októbra 2025 je na tomto palestínskom území v platnosti prímerie medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas.

Autor TASR
Gaza 9. júla (TASR) - Šesť ľudí zahynulo vo štvrtok pri útokoch izraelskej armády v palestínskom Pásme Gazy, uviedla tamojšia civilná obrana a zdravotnícki predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Od októbra 2025 je na tomto palestínskom území v platnosti prímerie medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas. Pokrok smerom ku konečnej dohode stagnuje a obe strany sa obviňujú zo vzájomného porušovania prímeria, pričom z Pásma Gazy hlásia od októbra najmenej 1092 mŕtvych. Ppodľa židovského štátu prišlo za rovnakého obdobie o život päť jeho vojakov a jeden civilista.

Najnovšie útoky Izraela si vyžiadali šesť mŕtvych: dvaja ľudia zahynuli a niekoľko ďalších utrpelo zranenia, keď izraelský dron zasiahol utečenecký tábor Nusajrát. V ďalších útokoch boli zabité štyri osoby. Nemocnice v palestínskej enkláve potvrdili, že prijali šesť tiel osôb zabitých pri týchto úderoch.

Medzi obeťami je aj osobný strážca hovorcu Hamasu. Izrael podľa bezpečnostného zdroja z Pásma Gazy zaútočil dronom na vozidlo hovorcu, ktorý sa však v čase útoku nenachádzal v aute.
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