< sekcia Zahraničie
Izraelské útoky v Pásme Gazy si vyžiadali šesť obetí
Od októbra 2025 je na tomto palestínskom území v platnosti prímerie medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas.
Autor TASR
Gaza 9. júla (TASR) - Šesť ľudí zahynulo vo štvrtok pri útokoch izraelskej armády v palestínskom Pásme Gazy, uviedla tamojšia civilná obrana a zdravotnícki predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Od októbra 2025 je na tomto palestínskom území v platnosti prímerie medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas. Pokrok smerom ku konečnej dohode stagnuje a obe strany sa obviňujú zo vzájomného porušovania prímeria, pričom z Pásma Gazy hlásia od októbra najmenej 1092 mŕtvych. Ppodľa židovského štátu prišlo za rovnakého obdobie o život päť jeho vojakov a jeden civilista.
Najnovšie útoky Izraela si vyžiadali šesť mŕtvych: dvaja ľudia zahynuli a niekoľko ďalších utrpelo zranenia, keď izraelský dron zasiahol utečenecký tábor Nusajrát. V ďalších útokoch boli zabité štyri osoby. Nemocnice v palestínskej enkláve potvrdili, že prijali šesť tiel osôb zabitých pri týchto úderoch.
Medzi obeťami je aj osobný strážca hovorcu Hamasu. Izrael podľa bezpečnostného zdroja z Pásma Gazy zaútočil dronom na vozidlo hovorcu, ktorý sa však v čase útoku nenachádzal v aute.
Od októbra 2025 je na tomto palestínskom území v platnosti prímerie medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas. Pokrok smerom ku konečnej dohode stagnuje a obe strany sa obviňujú zo vzájomného porušovania prímeria, pričom z Pásma Gazy hlásia od októbra najmenej 1092 mŕtvych. Ppodľa židovského štátu prišlo za rovnakého obdobie o život päť jeho vojakov a jeden civilista.
Najnovšie útoky Izraela si vyžiadali šesť mŕtvych: dvaja ľudia zahynuli a niekoľko ďalších utrpelo zranenia, keď izraelský dron zasiahol utečenecký tábor Nusajrát. V ďalších útokoch boli zabité štyri osoby. Nemocnice v palestínskej enkláve potvrdili, že prijali šesť tiel osôb zabitých pri týchto úderoch.
Medzi obeťami je aj osobný strážca hovorcu Hamasu. Izrael podľa bezpečnostného zdroja z Pásma Gazy zaútočil dronom na vozidlo hovorcu, ktorý sa však v čase útoku nenachádzal v aute.