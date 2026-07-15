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Izraelské útoky v Pásme Gazy si vyžiadali štyri obete

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

V utorok sa v Káhire skončilo ďalšie kolo rokovaní, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia Hamasu.

Autor TASR
Gaza 15. júla (TASR) - Izraelské útoky v Pásme Gazy zabili v stredu štyroch ľudí vrátane rodičov a ich šesťročnej dcéry, uviedli tamojší zdravotnícki predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Pri útoku na obytnú budovu v meste Dajr al-Balah zahynuli traja členovia rodiny a zranenia utrpel syn zabitého páru, tvrdia zdravotníci. Izraelská armáda vyhlásila, že tento útok bol zameraný na militanta palestínskeho hnutia Hamas.

V meste Gaza si izraelský nálet vyžiadal jednu obeť. Armáda židovského štátu sa k tomuto útoku bezprostredne nevyjadrila.

Izrael útočí na tomto palestínskom území napriek prímeriu, ktoré vstúpilo do platnosti v októbri 2025. Odvtedy zahynulo v Pásme Gazy pri izraelských útokoch viac než 1100 Palestínčanov, väčšinou civilistov.

V utorok sa v Káhire skončilo ďalšie kolo rokovaní, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia Hamasu. Tieto rokovania sprostredkované Egyptom, Katarom a Tureckom sa zamerali na implementáciu druhej fázy amerického mierového plánu pre Pásmo Gazy.

Témou rozhovorov bolo aj odzbrojenie Hamasu a stiahnutie izraelských jednotiek z palestínskej enklávy, priblížil zdroj oboznámený s rokovaniami. Podľa neho došlo vzhľadom na hlbokú nedôveru medzi stranami konfliktu k menšiemu pokroku.
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