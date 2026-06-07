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Izraelské útoky v Pásme Gazy zabili deväť ľudí

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Podľa civilnej obrany pri ďalšom útoku na juhovýchode mesta Gaza zahynul 37-ročný muž.

Autor TASR
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Gaza 6. júna (TASR) – Izraelské útoky v Pásme Gazy si v sobotu vyžiadali deväť mŕtvych, uviedla tamojšia civilná obrana. Podľa izraelskej armády je jednou z obetí „veliteľ teroristickej bunky“ palestínskej militantnej skupiny Hamas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

V tábore pre vysídlených ľudí v meste Gaza zahynulo pri útoku dronom sedem ľudí a 15 ďalších utrpelo zranenia. Pri údere na stan na juhu palestínskej enklávy prišiel o život 25-ročný muž, hodiny pred jeho svadbou. Násirova nemocnica v meste Chán Júnis potvrdila, že prijala telo muža spolu s niekoľkými zranenými osobami.

Izraelská armáda vo svojom vyhlásení uviedla, že spomínaný muž bol „veliteľom teroristickej bunky vojenského krídla“ Hamasu. Muža podľa svojich slov zabila „presným“ útokom.

Podľa civilnej obrany pri ďalšom útoku na juhovýchode mesta Gaza zahynul 37-ročný muž.

AFP konštatuje, že Izrael a Hamas sa napriek prímeriu z októbra 2025 vzájomne obviňujú z takmer každodenných útokov. Od začiatku tohto prímeria zahynulo podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva najmenej 951 Palestínčanov. Za rovnaké obdobie hlási izraelská armáda päť úmrtí.
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