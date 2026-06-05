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Izraelské útoky zabili sedem ľudí, armáda varuje pred ďalšími údermi
Vodca militantov Naím Kásim oznámil, že odmieta dohodu o uplatňovaní prímeria medzi Bejrútom a Tel Avivom uzavretú v noci na štvrtok, pričom pohrozil novými útokmi na severe Izraela.
Autor TASR
Tel Aviv 5. júna (TASR) - Izraelská armáda v piatok vyzvala obyvateľov troch dedín severne od rieky Lítání v južnom Libanone, aby opustili svoje domovy pred plánovanými útokmi proti libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„V záujme vašej bezpečnosti musíte okamžite opustiť svoje domovy a vzdialiť sa od dedín a miest najmenej o 1000 metrov. Každý, kto sa nachádza v blízkosti členov Hizballáhu, ich zariadení alebo zbraní, ohrozuje svoj život!“ napísal na platforme X hovorca armády Avichaj Adrai.
Vodca militantov Naím Kásim oznámil, že odmieta dohodu o uplatňovaní prímeria medzi Bejrútom a Tel Avivom uzavretú v noci na štvrtok, pričom pohrozil novými útokmi na severe Izraela.
Zdroj z libanonskej civilnej obrany pre AFP uviedol, že pri izraelských útokoch, ku ktorým došlo v noci na piatok v meste Súr na juhu Libanonu, zahynulo sedem ľudí.
Pri útoku v blízkosti nemocnice prišli o život štyri osoby, sedem utrpelo zranenia a spôsobil aj menšie škody na budove. Pri ďalšom údere v inej časti mesta zahynuli traja ľudia a päť bolo zranených vrátane dvoch detí.
„V záujme vašej bezpečnosti musíte okamžite opustiť svoje domovy a vzdialiť sa od dedín a miest najmenej o 1000 metrov. Každý, kto sa nachádza v blízkosti členov Hizballáhu, ich zariadení alebo zbraní, ohrozuje svoj život!“ napísal na platforme X hovorca armády Avichaj Adrai.
Vodca militantov Naím Kásim oznámil, že odmieta dohodu o uplatňovaní prímeria medzi Bejrútom a Tel Avivom uzavretú v noci na štvrtok, pričom pohrozil novými útokmi na severe Izraela.
Zdroj z libanonskej civilnej obrany pre AFP uviedol, že pri izraelských útokoch, ku ktorým došlo v noci na piatok v meste Súr na juhu Libanonu, zahynulo sedem ľudí.
Pri útoku v blízkosti nemocnice prišli o život štyri osoby, sedem utrpelo zranenia a spôsobil aj menšie škody na budove. Pri ďalšom údere v inej časti mesta zahynuli traja ľudia a päť bolo zranených vrátane dvoch detí.