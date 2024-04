Izraelské útoky zabili vyše 60 členov jednej rodiny z Gazy

Gaza 12. apríla (TASR) - Rodina Tabátibíovcov z mesta Gaza žiali už druhýkrát za necelý mesiac, keďže izraelské bombardovania budov, kde príbuzní našli útočisko, zabilo vyše 60 jej členov. TASR prevzala informácie v piatok z tlačovej agentúry AFP.



Najnovší útok prišiel v piatok v skorých ranných hodinách v husto obývanej štvrti Gazy s názvom Daradž a zahynulo pri ňom najmenej 25 členov rodiny, povedal pre AFP príbuzný.



Šesťposchodová budova v úzkej uličke, kde sa rodina Tabátibíovcov uchýlila, v piatok ešte stála, balkóny ledva viseli na priečelí, prízemie bolo spálené a vnútrajšok zahádzaný troskami.



"Nepočuli sme prichádzať raketu ani nič podobné, všetci sme spali," povedal člen rodiny Chálid Tabátibí, ktorý prežil. "Náš dom, moje sestry, ich deti, ich dcéry, všetci sú mŕtvi, všetci sú na kusy," uviedol so slzami v očiach.



"Keď okupačné lietadlo bombardovalo dom, spali sme. Nevieme, prečo mierilo na dom, je to masaker, vyhladenie," dodal.



Sused Zijád Dardas, ktorého brat bol pri útoku zranený, nenachádzal slová. "Toto je šialenstvo, toto je vrchol zločinu našich lídrov a izraelských lídrov," povedal pre AFP a dodal: "Palestínskej samosprávy, lídrov Hamasu sa pýtam, prečo toto už nestačí?"



Mŕtvych a ranených vzali do nemocnice aš-Šifá v meste Gaza. Nemocnicu pritom z väčšej časti zničila nedávna operácia izraelskej armády.



Rodina Tabátibíovcov, ktorá sa z dôvodu izraelského bombardovania presúvala niekoľkokrát, už raz žialila za mŕtvymi. Keď sa 15. marca stretla v strednej časti Pásma Gazy, aby sa v prvú piatkovú noc ramadánu spoločne najedla, nálet zasiahol budovu, kde sa zdržiavali a kde ženy pripravovali jedlo. Zahynulo 36 členov rodiny, povedal pre AFP v tom čase svedkovia.



Ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy riadenom Hamasom tiež uviedlo tento počet mŕtvych a útok na mesto Nusajrát pripísalo Izraelu, tak ako preživší ľudia.



Izraelská armáda na otázku o tomto útoku povedala, že v Nusajráte cielila "v noci na dvoch teroristických operatívcov", ale bližšie podrobnosti neposkytla.



"Bombardovali dom, keď sme boli vo vnútri. Moja matka a moja teta práve pripravovali jedlo suhur. Všetci zomreli," povedal Muhammad Tabátibí v tom čase v Nemocnici mučeníkov al-Aksá, odkiaľ mali telá jeho príbuzných odviezť na cintorín.