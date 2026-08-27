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Izraelské útoky: Zahynuli traja ľudia, uviedli zdravotníci
Prímerie z októbra 2025 medzi Izraelom a Hamasom, ktoré podporili aj USA, zastavilo rozsiahle boje v tejto palestínskej enkláve.
Autor TASR
Gaza 27. augusta (TASR) - Izraelské útoky v Pásme Gazy si vo štvrtok vyžiadali najmenej troch mŕtvych Palestínčanov, oznámili tamojší zdravotnícki predstavitelia. Armáda Izraela uviedla, že cielila na militantov z hnutia Hamas, píše TASR podľa agentúr Reuters a AFP.
Zdravotníci potvrdili, že pri leteckom útoku neďaleko mesta al-Karára v južnej časti Pásma Gazy zahynula jedna osoba. Ďalší zásah v utečeneckom tábore aš-Šátí v meste Gaza si vyžiadal smrť jedného muža. Neskôr vo štvrtok zahynul v tom istom meste aj jeden vodič.
Izraelská armáda v reakcii na žiadosť agentúry AFP o komentár uviedla, že v týchto oblastiach vykonala útoky proti „teroristom z Hamasu“. Žiadne ďalšie podrobnosti neposkytla.
Prímerie z októbra 2025 medzi Izraelom a Hamasom, ktoré podporili aj USA, zastavilo rozsiahle boje v tejto palestínskej enkláve. Neukončilo však údery izraelskej armády, ktoré podľa jej vyjadrení majú za cieľ zabrániť útokom Hamasu a ďalších militantných skupín v Pásme Gazy.
Podľa tamojších zdravotníckych úradov bolo od nadobudnutia platnosti prímeria vlani v októbri v enkláve zabitých viac ako 1300 Palestínčanov. Izraelská armáda podľa Reuters uvádza, že zahynuli štyria jej vojaci. AFP píše, že hlási päť obetí zo svojich radov, ako aj smrť jedného civilného dodávateľa.
Zdravotníci potvrdili, že pri leteckom útoku neďaleko mesta al-Karára v južnej časti Pásma Gazy zahynula jedna osoba. Ďalší zásah v utečeneckom tábore aš-Šátí v meste Gaza si vyžiadal smrť jedného muža. Neskôr vo štvrtok zahynul v tom istom meste aj jeden vodič.
Izraelská armáda v reakcii na žiadosť agentúry AFP o komentár uviedla, že v týchto oblastiach vykonala útoky proti „teroristom z Hamasu“. Žiadne ďalšie podrobnosti neposkytla.
Prímerie z októbra 2025 medzi Izraelom a Hamasom, ktoré podporili aj USA, zastavilo rozsiahle boje v tejto palestínskej enkláve. Neukončilo však údery izraelskej armády, ktoré podľa jej vyjadrení majú za cieľ zabrániť útokom Hamasu a ďalších militantných skupín v Pásme Gazy.
Podľa tamojších zdravotníckych úradov bolo od nadobudnutia platnosti prímeria vlani v októbri v enkláve zabitých viac ako 1300 Palestínčanov. Izraelská armáda podľa Reuters uvádza, že zahynuli štyria jej vojaci. AFP píše, že hlási päť obetí zo svojich radov, ako aj smrť jedného civilného dodávateľa.