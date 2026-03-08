Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Izraelské útoky zasiahli baštu Hizballáhu v Bejrúte

Útok na Bejrút. Foto: TASR/AP

Hovorca izraelskej armády v sobotu doobeda vyzval na evakuáciu zostávajúcich obyvateľov južných predmestí Bejrútu.

Autor TASR
Bejrút 8. marca (TASR) - Izraelské útoky zasiahli v sobotu večer baštu militantného hnutia Hizballáh na južnom predmestí libanonského hlavného mesta Bejrút, píše TASR podľa správy agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na štátne médiá.

„IDF (Izraelské ozbrojené sily) v súčasnosti útočia na infraštruktúru Hizballáhu na bejrútskom predmestí Dahíja. Neskôr poskytneme viac informácií,“ izraelská armáda uviedla na platforme Telegram.

