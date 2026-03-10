< sekcia Zahraničie
Izraelské útoky zasiahli predmestia Bejrútu, nad mestom stúpa dym

Autor TASR
Bejrút 10. marca (TASR) - Izraelské útoky v utorok zasiahli južné šiitské predmestia libanonskej metropoly Bejrút, uviedli tamojšie médiá. Izraelská armáda krátko predtým vyzvala tamojších obyvateľov na evakuáciu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Izraelské vojnové lietadlá pred malou chvíľou podnikli nálet na južné predmestia. Ide o prvý útok po varovaní vydanom nepriateľom,“ uviedla libanonská štátna tlačová agentúra.
Zábery vysielané televíziou AFPTV ukazujú stúpajúci dym nad južnými predmestiami hlavného mesta, kde má silné postavenie proiránske hnutie Hizballáh. Izraelská armáda oznámila, že začala údery na „infraštruktúru Hizballáhu“ v tejto oblasti.
Libanon bol zatiahnutý do najnovšej vojny na Blízkom východe po tom, čo sa Hizballáh zapojil do vojnového konfliktu. Ten sa začal v sobotu 28. februára izraelsko-americkým útokom na Irán. Hnutie v odvete za zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího začalo v noci na pondelok 2. marca s raketovými a dronovými útokmi na sever Izraela. Tel Aviv na to reagoval údermi na sklady a pozície Hizballáhu na juhu Libanonu, v údolí Bikáa a južných predmestiach Bejrútu.
Od začiatku vojnového konfliktu v regióne bolo v Libanone vysídlených viac než 667.000 ľudí. V utorok to uviedla zástupkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v Libanone Karolina Lindholm Billingová. Podľa nej ide o rýchlejšie tempo vysídľovania než v roku 2024, keď vypukla vojna medzi Izraelom a Hizballáhom.
