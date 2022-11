Izraelské voľby zrejme vyhral Netanjahu, mohol by získať väčšinu

Jeruzalem 1. novembra (TASR) - Blok izraelského expremiéra Benjamina Netanjahua zrejme získal najviac hlasov v utorkových predčasných voľbách a mohol by získať aj tesnú parlamentnú väčšinu. Vyplýva to z exit pollov zverejnených po uzavretí volebných miestností, informujú agentúry AFP a AP s tým, že oficiálne výsledky by mohli ešte pomer síl zmeniť.



Prognózy zverejnené v troch izraelských televíziách predpovedajú, že Netanjahuova strana Likud (Jednota) a jej spojenci z radov nacionalistických a nábožensky orientovaných strán by mohli získať väčšinu 61-62 kresiel v 120-člennom zákonodarnom zbore, čo by im umožnilo vytvoriť novú vládu.



Kontroverzne vnímanému expremiérovi, ktorého súdia pre obvinenia z korupcie, by sa tak podaril návrat k moci. Likud by sa mal podľa exit pollov stať najsilnejšou stranou s 30-31 kreslami.



Na druhom mieste by mala s 22-24 kreslami skončiť strana Ješ atid (Budúcnosť existuje) dočasného premiéra Jaira Lapida. Protinetanjahuovský blok však väčšinu v parlamente pravdepodobne nezíska.



V prípade, ak by si ani jeden z hlavných blokov nezaistil parlamentnú väčšinu, vytvorila by sa na politickej scéne opäť patová situácia. Utorkové voľby boli v Izraeli už piate od apríla 2019.



Súčasná vládna koalícia, aktuálne vedená Jairom Lapidom, dokázala v júni 2021 Netanjahua zosadiť. Po júnovom páde vlády, zloženej z veľmi rôznorodých strán, ktoré často spájal len odpor k Netanjahouvi, však bolo nutné opäť vypísať predčasné parlamentné voľby.