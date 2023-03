Izraelské ženy vytvorili ľudskú reťaz na protest proti súdnej reforme

Tel Aviv 9. marca (TASR) – Tisíce žien vytvorili v Izraeli ľudskú reťaz na protest proti kontroverzným návrhom súdnych reforiem, ktoré by politikom umožnili uplatňovať väčší vplyv na súdnictvo. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Mnohé zo žien mali počas stredajších demonštrácií, ktoré sa konali na Medzinárodný deň žien vo viacerých izraelských mestách, oblečené dlhé červené plášte a biele čepce evokujúce postavy z populárneho seriálu Príbeh služobníčky, natočeného podľa knižnej predlohy Margaret Atwoodovej. Ide o dystopický príbeh o diktatúre, v ktorej sú ženy utláčané a nútené k sexuálnemu otroctvu.



DPA priblížila, že protestujúce ženy svojím oblečením chceli poukázať na obavy, že aj Izrael by sa mohol v dôsledku oslabenia úlohy súdnictva stať represívnym autoritárskym režimom.



Navrhované reformy, ktoré presadzuje pravicová vláda premiéra Benjamina Netanjahua, by umožnili izraelskému parlamentu zrušiť akékoľvek rozhodnutie Najvyššieho súdu jednoduchou väčšinou hlasov poslancov 120-členného Knesetu. Zmenami by sa aj posilnila politická kontrola nad vymenúvaním sudcov.



Kritici to považujú za ohrozenie demokratickej deľby moci. Obávajú sa tiež, že navrhované reformy by mohli Netanjahuovi umožniť vyhnúť sa odsúdeniu v korupčnej kauze, v ktorej čelí obvineniam.



Vládna koalícia naopak tvrdí, že zmeny v justícii sú nevyhnutné na obmedzenie vplyvu "aktivistického súdnictva" a jeho zasahovania do politiky.



Prvá fáza reforiem by mohla byť podľa izraelských médií schválená v zrýchlenom konaní už začiatkom apríla.



Masové protesty, ktoré majú zahŕňať aj blokády ciest, sú v Izraeli naplánované aj na štvrtok. Demonštranti chcú zablokovať aj cesty vedúce k medzinárodnému letisku Bena Guriona pri Tel Avive. Chcú takto zabrániť Netanjahuovi odcestovať do Talianska. Miestne médiá však uviedli, že premiér z tohto dôvodu plánuje na letisko priletieť vrtuľníkom.