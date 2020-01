Izraelské zložky sú v pohotovosti - Palestínčania vyhlásili Deň hnevu

Jeruzalem 29. januára (TASR) - Izraelské bezpečnostné zložky sa pripravujú na vypuknutie násilností, ktoré by v stredu mohli sprevádzať tzv. Deň hnevu vyhlásený na palestínskych územiach v súvislosti s predstavením najnovšieho amerického plánu pre urovnanie izraelsko-palestínskeho konfliktu.



Ako v stredu napísal denník The Times of Israel, izraelská armáda ani tajné služby síce nemajú spravodajské informácie o plánovaných nepokojoch, ale ich zložky v teréne sa pripravili na protesty i zrážky Palestínčanov s izraelskými vojakmi a policajtmi.



Aj izraelský spravodajský server Ynetnews s odvolaním sa na nemenované palestínske zdroje v stredu napísal, že palestínsky prezident Mahmúd Abbás inštruoval palestínske bezpečnostné zložky, aby v stredu nebránili palestínskym demonštrantom ísť do stretov s izraelskými ozbrojencami.



Ynetnews uviedol, že Hanán Ašráwíová, vplyvná členka vedenia Organizácie pre oslobodenie Palestíny (OOP), v rozhovore týkajúcom sa Dňa hnevu vyhlásila, že palestínsky ľud môže slobodne vyjadriť svoj názor na americkú iniciatívu.



"Ak sú nahnevaní, vyjadria svoj hnev," upozornila. Palestínska samospráva však podľa nej naďalej zastáva pozíciu "nenásilného odporu".



Ašráwíová tiež poukázala na to, že americká administratíva pred zverejnením svojho plánu ani raz neoslovila palestínske vedenie, aby s ním tieto záležitosti konzultovala.



"Zdá sa, že im záleží len na tom, aby Palestínu odovzdali Izraelčanom," uviedla.



Vylúčila, že by niekedy mohol fungovať mierový plán "založený na medzinárodných vojnových zločinoch". Upozornila tiež, že "nie je možné prijať plán, ktorý by Palestínčanov považoval za druhoradých alebo treťoradých, pretože to len podnieti násilie a nestabilitu, a to nielen v Palestíne, ale aj v celom regióne."



Americký prezident Donald Trump v utorok vo Washingtone oznámil kľúčové body tzv. dohody storočia: plán mierového urovnania palestínsko-izraelského konfliktu.



Osemdesiatstranový dokument predpokladá, že Jeruzalem zostane nerozdeleným hlavným mestom Izraela. Trump však zároveň povedal, že východný Jeruzalem má potenciál stať sa hlavným mestom palestínskeho štátu.



V oblastiach, ktoré by sa mali stať súčasťou nového štátu, plán navrhuje pozastavenie rozvoja izraelských osád na štyri roky.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý bol pri Trumpovej prezentácii projektu, podľa agentúry AFP vyhlásil, že USA uznajú izraelské osady na západnom brehu Jordánu - v Predjordánsku - ako súčasť Izraela. Izrael by si mal zároveň zachovať suverenitu nad údolím Jordánu. Palestínski utečenci nebudú mať právo vrátiť sa do Izraela.



Netanjahu dodal, že je otvorený rokovaniam s predstaviteľmi palestínskej autonómie.



Aby palestínsky štát vznikol, musia však Palestínčania najskôr uznať Izrael ako židovský štát.



Palestínsky vodca Mahmúd Abbás a predstavitelia radikálneho hnutia Hamas medzitým dôrazne odmietli návrhy amerického prezidenta.