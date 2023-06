Izraelské zložky zadržali počas razie v Predjordánsku štyroch ľudí

Jeruzalem 21. júna (TASR) - Izraelské bezpečnostné zložky robia od stredy rána prípravy na zbúranie domov dvoch palestínskych ozbrojencov napojených na teroristickú skupinu Hamas, ktorí v utorok spáchali útok v blízkosti židovskej osady na Západnom brehu. Tento palestínsky útok si vyžiadal štyri obete na životoch, pričom páchatelia boli zastrelení.



Ako informoval denník The Times of Israel (TOI), demolácia sa pripravuje v dedine Úríf, kde boli medzičasom zadržané štyri hľadané osoby a ďalšie boli vypočúvané.



Armáda vo svojom vyhlásení uviedla, že jej jednotky vstúpili do Úrífu, aby "zmapovali domy" útočníkov, čo je podľa TOI "predstupeň" ich následnej demolácie.



Izrael má zaužívanú prax búrať domy a prekaziť používanie bytov Palestínčanov obvinených zo spáchania útokov na izraelské ciele. Tvrdí, že takéto opatrenia pôsobia odstrašujúco. Kritici však argumentujú, že ide o kolektívny trest.



K streľbe pri osade Eli došlo deň po tom, ako izraelské bezpečnostné zložky podnikli operáciu v meste Džanín na Západnom brehu, pri ktorej bolo zabitých sedem Palestínčanov vrátane radikála z Islamského džihádu.



Poslednou obeťou izraelskej razie sa stala 15-ročná Palestínčanka, ktorá podľahla následkom strelného zranenia, uviedlo v stredu palestínske ministerstvo zdravotníctva.