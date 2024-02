Palestínčan sa pokúsil vraziť autom do ľudí na zastávke

Jeruzalem 13. februára (TASR) - Izraelské bezpečnostné zložky postrelili Palestínčana, ktorý sa v utorok ráno pokúsil autom vraziť do ľudí čakajúcich na zastávke hromadnej dopravy. Incident sa odohral v Predjordánsku, informoval spravodajský web The Times of Israel.



Muž sa pokúšal ujsť pred príslušníkmi bezpečnostných síl, počas čoho bol postrelený. Napokon ho zadržali izraelskí vojaci.



Izraelská armáda tvrdí, že v mužovom aute sa našiel aj nôž. Podľa prvotnej hypotézy mohlo ísť o teroristický útok.



Na záberoch z bezpečnostných kamier vidno, ako auto Škoda Superb nebezpečne zrýchľuje v blízkosti autobusovej stanice na križovatke Guš Ecion a následne sa pokúša z miesta činu uniknúť.



Izraelskí vojaci začali auto prenasledovať a spustili naň paľbu. Podarilo sa ho zastaviť neďaleko osady Elazar.



Podľa zdravotníckych zdrojov muž bol pri streľbe zranený a bol prevezený do nemocnice na ošetrenie. K ďalším zraneniam pri incidente nedošlo, doplnil TOI.